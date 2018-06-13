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Тейлор Свифт выпустила новый клип
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Тейлор Свифт выпустила новый клип 

Fancy Journal 13 июня 2018
Тейлор Свифт совместно с популярным кантри-коллективом Sugarland представила новый клип на композицию «Babe».
Главную мужскую роль в музыкальной истории исполнил американский актер Брэндон Рут, известный по фильмам «Кризис на Земле-Х» и «400 дней». Его экранную супругу сыграла солистка Sugarland Дженнифер Неттлз.
Сама Тейлор, впервые появившаяся на публике с рыжими волосами, перевоплотилась в сексуальную секретаршу, разбивающую эту пару.
Образ певицы был вдохновлен образом героини Кристины Хендрикс из сериала «Безумцы».
Режиссером клипа выступил Энтони Мандлер, сотрудничавший ранее Spice Girls, Бейонсе, Эминемом, Ники Минаж и Селеной Гомес.
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