Дягилевский фестиваль в Перми пройдет в необычном формате на десяти городских площадках

ПЕРМЬ, 14 июня. / ТАСС /. Зрители Дягилевского фестиваля в Перми смогут послушать симфонический концерт в цехе ремонтного завода, и во время ночного перформанса в гостинице. О необычных форматах и площадках фестиваля рассказал в четверг на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля продюсер Дягилевского фестиваля Марк де Мони.

"На фестивале есть место разным эпохам, разным эстетикам, жанрам и направлениям. Фестиваль очень масштабный, он вышел на уровень крупнейших международных фестивалей", — сказал продюсер фестиваля Марк де Мони.

Фестиваль начинается с премьеры оперы «Жанна на костре» Онеггера в постановке Ромео Кастеллуччи . Художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис назвал премьерный спектакль лучшим из того, что он видел в своей жизни. «Зритель окажется в опасном месте своего подсознания, » заинтригованно сообщил руководитель Дягилевского фестиваля и дирижер Теодор Курентзис. Подробностями премьеры маэстро делиться не стал, объясняя это тем, что для лучшего восприятия спектакля зритель должен прийти неподготовленным.

Нововведение фестиваля — «sleep concert». Постановка, на которой зрители займут не кресла, а кровати. В течение восьми часов они смогут слушать колыбельную музыкантов Фестивального оркестра Николая Скачкова и Сергея Полтавского

Фестиваль будет проходить на десяти городских площадках. По словам директора фестиваля Теодора Курентзиса, каждый год фестиваль «доброжелательно оккупирует новые площадки города». Среди новых «оккупированных» фестивалем площадок — завод «Ремпутьмаш». Один из симфонических концертов фестиваля пройдет в одном из цехов этого ремонтно— механического завода.

Также в рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы для 50 студентов музыкальных образовательных учреждений из разных российских городов.

Лучший студент получит приглашение работать в 2019 году в фестивальном оркестре под руководством художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Особенность фестиваля состоит в его мультижанровости: программа включает оперу, балет, спектакли, выступления трупп современного танца, изобразительные и фотовыставки.