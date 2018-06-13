С чего начнётся Дягилевский фестиваль?

Каждый год Пермский театр оперы и балета удивляет гостей Дягилевского фестиваля. С чего он начнётся в этом году?

Дягилевский фестиваль откроется премьерой новой постановки — драматической ораторией Артюра Онеггера «Жанна на костре».

«Для меня большая честь, что мы с моим другом и одним из самых великих режиссёров нашего времени Ромео Кастеллуччи наконец-то в России представим эту ораторию, — отвечает художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис . — Это особенная постановка — одна из самых проникновенных идей, которые когда-либо видел оперный театр».

Спектакль, мировая премьера которого состоялась в прошлом году в Лионе, в России увидят впервые.