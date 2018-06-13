Ещё
С чего начнётся Дягилевский фестиваль?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

С чего начнётся Дягилевский фестиваль? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Каждый год Пермский театр оперы и балета удивляет гостей Дягилевского фестиваля. С чего он начнётся в этом году?
Дягилевский фестиваль откроется премьерой новой постановки — драматической ораторией Артюра Онеггера «Жанна на костре».
«Для меня большая честь, что мы с моим другом и одним из самых великих режиссёров нашего времени Ромео Кастеллуччи наконец-то в России представим эту ораторию, — отвечает художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис. — Это особенная постановка — одна из самых проникновенных идей, которые когда-либо видел оперный театр».
Спектакль, мировая премьера которого состоялась в прошлом году в Лионе, в России увидят впервые.
АиФ Пермь: последние новости
Владимир Спиваков пообещал дать концерт на обновлённой эспланаде в Перми Кино про баскетбол. Пермский актёр рассказал, как снимали «Движение вверх» Выиграйте билеты на фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов5
Артисты, которых убили съемки
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение