Традиционный Дягилевский фестиваль открылся в Перми

ТАСС , 15 июня. Традиционный Дягилевский фестиваль открылся в четверг в Перми премьерой драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке одного из самых востребованных и обсуждаемых в мире режиссеров Ромео Кастеллуччи . Как сообщают в Министерстве культуры Пермского края, впереди — около 30 событий основной программы и более 100 мероприятий Фестивального клуба.

"Гостей, слушателей и участников ждут разные направления, жанры, стили и форматы. Будет звучать старинная музыка и продолжатся исследования актуальных музыкальных тенденций. Фестиваль займет 11 дней и около десяти городских площадок", — сказано в сообщении пресс-службы.

Живая музыка на рояле

Пермь встречает гостей Дягилевского фестиваля живой музыкой на рояле. Как рассказали в пресс-службе, с вечера среды пассажиров пермского аэропорта встречает и провожает красивый белый рояль, установленный благодаря краевой филармонии и министерству культуры . «Исполнители — студенты и преподаватели Консерватории Пермского государственного института культуры. Вдохновленные Дягилевским фестивалем, они решили создать свой проект, дающий возможность гостям Перми, пребывающим в аэропорт, сразу почувствовать атмосферу крупнейшего музыкального события Пермского края», — отметили в пресс-службе.

"Имя Дягилева — знаковое для нашего института. Наши коллективы и солисты участвуют в мероприятиях, которые организуют гимназия № 11 им. С. П. Дягилева и Пермский культурный фонд «Дом Дягилева». И сейчас наши музыканты с удовольствием исполнят цикл концертных программ, посвященных Сергею Павловичу", — считает проректор по художественно-творческой деятельности ПГИК, руководитель проекта Татьяна Иванова

Завершить цикл концертов планируется утром 25 июня.

О фестивале

Дягилевский фестиваль (18+) — международный многожанровый фестиваль. Проводится в Перми с 2003 года. Имеет своей целью поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева, чье детство прошло в Перми. Инициатором первого Международного Дягилевского фестиваля в России выступил Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, художественный руководитель фестиваля — Теодор Курентзис . Учредителем фестиваля является Министерство культуры Пермского края.

Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.