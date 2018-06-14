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В Перми открылся Дягилевский фестиваль
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В Перми открылся Дягилевский фестиваль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕРМЬ, 14 июн — РИА Новости. Международный Дягилевский фестиваль 2018 года открылся в Перми в четверг премьерным спектаклем «Жанна на костре», сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.
Уникальный музыкальный форум проходит в этом году в 12-й раз и представляет разные направления, жанры, стили и форматы. На площадках фестиваля будет звучать старинная музыка и продолжатся исследования актуальных музыкальных тенденций, неожиданные авторские трактовки будут соседствовать с академичным исполнением, ночные события будут сменяться утренними концертами.
"В Перми премьерой драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» открылся международный Дягилевский фестиваль-2018", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы театра, «Жанна на костре» в постановке одного из самых востребованных и обсуждаемых в мире режиссеров Ромео Кастеллуччи — копродукция Пермского театра оперы и балета и нескольких крупных сцен Европы: Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария). Премьера спектакля состоялась в начале прошлого года в Лионе.
В основной программе фестиваля значится около 30 событий и более 100 мероприятий фестивального клуба. В рамках музыкального форума будет показана одна мировая и семь российских премьер, отмечается в сообщении.
По значимости и степени новизны оперной постановке «Жанна на костре» не уступает хореографический проект, который будет показан в разгар фестиваля — 19 и 20 июня, — авангардный балет «Nicht sсhlafen» ("Не спать") бельгийского хореографа Алена Плателя, исполненный артистами его танцевальной компании «Les ballets C de la B», добавили в пресс-службе.
Одно из самых ожидаемых событий Дягилевского фестиваля этого года — исполнение симфонии Густава Малера фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса. Концерт традиционно закроет программу всех 11 фестивальных дней, во время него прозвучит Четвертая симфония и связанные с ней сочинения из вокального цикла «Волшебный рог мальчика», дополняется в сообщении.
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