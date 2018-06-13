Худрук Мариинского театра предложил инопланетянам послушать тишину земных храмов

Валерий Гергиев рассказал журналистам о «другом мире», куда он приглашает всех людей.

Сегодня прошла пресс-конференция художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и основателя и исполнительного директора фестиваля классической музыки Verbier Festival (Швейцария) Мартина Энгстрема. В ходе мероприятия дирижер и исполнительный директор фестиваля представили программу музыкального события, а также ответили на самые необычные вопросы журналистов.

Так один из представителей СМИ спросил Гергиева о его действиях в случае личного к нему обращения прилетевших на Землю инопланетян. Художественны руководитель Мариинского театра не растерялся и рассказал, куда он приглашает всех необычных и «непонятных» гостей.

«Вы знаете, я сам иногда хочу побыть в храме. Причем мне не важно, где я нахожусь в Абу-Даби в мечети или в подмосковном храме. У меня возникает чувство уважения ко всем, кто представителям религий, которые через духовные, религиозные убеждения представляют этот мир. В храмах, мечетях есть что-то величественное, но созданное при этом человеком. Это то, перед чем склоняют голову все, может быть даже инопланетяне. Пусть прилетают. Я думаю, что тишина храма это то, куда бы я звал даже людей мне непонятных», — рассказал дирижер.