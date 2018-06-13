Оркестр Военной академии выступил на Дворцовой площади

Также, в Петербурге сыграли оркестр военно-воздушных сил Греции, Ирландский национальный оркестр и оркестр театра музыки и изящных искусств республики Молдова.

В рамках проведения Международного фестиваля военных оркестров прошедшего на Дворцовой площади 11 и 12 июня сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения выступил с показательной программой.

В этом году, в программе фестиваля приняли участие военные оркестры силовых ведомств России. Также, в Петербурге сыграли оркестр военно-воздушных сил Греции, Ирландский национальный оркестр и оркестр театра музыки и изящных искусств республики Молдова. Свою праздничную программу продемонстрировали воспитанники суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

К выступлению музыкантов Военной академии МТО на Дворцовой площади в один из дней присоединился известный российский певец, композитор Марк Тишман . Он под сопровождение оркестра он исполнил песню советского и российского композитора Александры Пахмутовой , написанную на стихи поэта Николая Добронравова «Русский вальс.»

Военный оркестр академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва постоянный участник музыкальных конкурсов, фестивалей, парадов Победы на Красной и Дворцовой площадях. Оркестр принимает активное участие в воинских ритуалах Санкт-Петербургского гарнизона, благотворительных концертах для ветеранов Вооружённых сил и жителей города. Музыканты — достойные представители отечественной военно-музыкальной культуры, коллектив неоднократно удостаивался звания лауреата международных фестивалей военных оркестров в Санкт-Петербурге, поощрялся командованием академии и округа.