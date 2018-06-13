Ещё
Оркестр Военной академии выступил на Дворцовой площади
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Оркестр Военной академии выступил на Дворцовой площади 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также, в Петербурге сыграли оркестр военно-воздушных сил Греции, Ирландский национальный оркестр и оркестр театра музыки и изящных искусств республики Молдова.
В рамках проведения Международного фестиваля военных оркестров прошедшего на Дворцовой площади 11 и 12 июня сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения выступил с показательной программой.
В этом году, в программе фестиваля приняли участие военные оркестры силовых ведомств России. Также, в Петербурге сыграли оркестр военно-воздушных сил Греции, Ирландский национальный оркестр и оркестр театра музыки и изящных искусств республики Молдова. Свою праздничную программу продемонстрировали воспитанники суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
К выступлению музыкантов Военной академии МТО на Дворцовой площади в один из дней присоединился известный российский певец, композитор Марк Тишман. Он под сопровождение оркестра он исполнил песню советского и российского композитора Александры Пахмутовой, написанную на стихи поэта Николая Добронравова «Русский вальс.»
Военный оркестр академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва постоянный участник музыкальных конкурсов, фестивалей, парадов Победы на Красной и Дворцовой площадях. Оркестр принимает активное участие в воинских ритуалах Санкт-Петербургского гарнизона, благотворительных концертах для ветеранов Вооружённых сил и жителей города. Музыканты — достойные представители отечественной военно-музыкальной культуры, коллектив неоднократно удостаивался звания лауреата международных фестивалей военных оркестров в Санкт-Петербурге, поощрялся командованием академии и округа.
С 2010 года дирижёром военного оркестра академии является дипломант Всероссийского конкурса дирижёров им. Вероники Дударовой, выпускник Московского военно-музыкального училища и Военного института (военных дирижёров) капитан Андрей Потапов.
ТК «Звезда»: последние новости
Ансамбль им. Александрова впервые выступил с концертом на Дворцовой площади ко Дню России В День России на Дворцовой площади Петербурга впервые выступит ансамбль имени Александрова В Москве умерла приемная мать Юрия Шатунова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Артисты, которых убили съемки
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение