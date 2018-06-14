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Всероссийский юношеский оркестр под управлением Башмета откроет ЧМ-2018
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Всероссийский юношеский оркестр под управлением Башмета откроет ЧМ-2018 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Тверская неделя
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета даст старт чемпионату мира по футболу в Москве. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.
"Церемония открытия начнется выступлением Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Абрамовича Башмета с солистом Даниилом Трифоновым. Мы отсюда поедем уже в «Лужники», — сказал Гринченко.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Первый матч ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии начнется 14 июня в 18:00 мск.
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