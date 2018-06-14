В зоне отдыха «Тропарево» состоялся праздничный концерт

12 июня на основной сцене ландшафтного заказника «Тропарево» прошел праздничный концерт, посвященный Дню России.

На сцене выступил большой детский хор имени Виктора Попова , хор ХХI века «Volce Fusion», звучала джазовая и классическая музыка.

Организатором мероприятия выступил Муниципальный Совет Депутатов района Теплый Стан.

Концерт прошел с большим размахом. Ни дождь, ни прохладная погода не помешали зрителям, насладится прекрасной музыкой.

Спасибо организаторам и участникам за великолепный концерт!