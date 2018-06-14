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В зоне отдыха «Тропарево» состоялся праздничный концерт
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В зоне отдыха «Тропарево» состоялся праздничный концерт 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
12 июня на основной сцене ландшафтного заказника «Тропарево» прошел праздничный концерт, посвященный Дню России.
На сцене выступил большой детский хор имени Виктора Попова, хор ХХI века «Volce Fusion», звучала джазовая и классическая музыка.
Организатором мероприятия выступил Муниципальный Совет Депутатов района Теплый Стан.
Концерт прошел с большим размахом. Ни дождь, ни прохладная погода не помешали зрителям, насладится прекрасной музыкой.
Спасибо организаторам и участникам за великолепный концерт!
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