Оперу «Демон» в память о Д. Хворостовском представят в «Геликон-опере» весной 2021 г.

Оперу Антона Рубинштейна «Демон» представят в московском музыкальном театре «Геликон-опера» в память о певце Дмитрии Хворостовском весной 2021 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

«Культура во все времена является мостом при любых проблемах. «Демон» А.Рубинштейна — это проект между четырьмя театрами разных стран: театром «Лисео» в Барселоне, «Геликон-оперой», Государственным театром Нюрнберга и Национальной оперой Бордо. Мы вместе сделали оперу, которая редко исполнятся на западе. Идея пришла когда был жив Д. Хворостовский. Мы ставили с ним этот спектакль на сцене зала Чайковского, когда еще здание «Геликон-оперы» не было готово. У него была идея эту оперу представить на Западе, но, к сожалению, так жизнь сложилась, что эта трагедия помешала сбыться его планам. Но спектакль вышел с интернациональным составом, в Москву он приедет весной 2021 г.», — сказал Д. Бертман.

Он уточнил, что премьерные серии спектаклей «Демон» уже состоялись в каталонской столице весной этого года на сцене театра «Лисео». В следующем сезоне спектакль едет в Бордо, далее в Нюрнберг и после этого в Москву.

«Демон» весной 2021 г. приезжает в Москву и декорации, и костюмы знаменитого австрийского художника Хартмута Шогхофера приезжают в Москву и остаются здесь. Спектакль войдет в действующий репертуар театра. Также он будет ездить на гастроли и в другие страны», — сказал Д. Бертман.

Д. Хворостовский выступал на сцене лучших оперных театров мира: Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, Баварская государственная опера, Берлинская государственная опера, театр Ла Скала в Милане, Венская государственная опера, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и других. В июне 2015 г. Д. Хворостовский объявил, что врачи обнаружили у него онкологическое заболевание — опухоль мозга. В связи с болезнью концерты певца неоднократно отменялись. Певец умер 22 ноября 2017 г. в возрасте 55 лет.