Пресс-конференция, посвященная музыкальному фестивалю «Дорогами Просекко». Видеотрансляция

ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная VI Международному музыкальному фестивалю «Дорогами Просекко», который пройдет в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны».

Главные концерты фестиваля «Дорогами Просекко» пройдут с 21 по 24 июня в городах Конельяно и Витторио-Венето. Участниками фестиваля уже в шестой раз станут знаменитые солисты и коллективы с мировым именем.