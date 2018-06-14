Пресс-конференция, посвященная музыкальному фестивалю «Дорогами Просекко». Видеотрансляция 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная VI Международному музыкальному фестивалю «Дорогами Просекко», который пройдет в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны».
Художественный руководитель и главный дирижер камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет, генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко и генеральный директор Росконцерта Алексей Лебедев объявляют программу фестиваля в Италии и представляютт музыкантов-участников.
Главные концерты фестиваля «Дорогами Просекко» пройдут с 21 по 24 июня в городах Конельяно и Витторио-Венето. Участниками фестиваля уже в шестой раз станут знаменитые солисты и коллективы с мировым именем.