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В Москве состоится бесплатный концерт оперной труппы Большого театра
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В Москве состоится бесплатный концерт оперной труппы Большого театра 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Симфонический оркестр и солисты оперной труппы Большого театра 24 июня дадут бесплатный концерт на Театральной площади в Москве в рамках международного конкурса молодых исполнителей «Опера без границ», сообщают организаторы мероприятия.
Сообщается, что в концерте примут участие сто артистов. Организацией музыкального праздника на Театральной площади занимаются BMW Group Россия и Большой театр.
Программа концерта будет объявлена 21 июня на пресс-конференции, которая пройдет в ГАБТе.
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