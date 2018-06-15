В Москве состоится бесплатный концерт оперной труппы Большого театра

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости . Симфонический оркестр и солисты оперной труппы Большого театра 24 июня дадут бесплатный концерт на Театральной площади в Москве в рамках международного конкурса молодых исполнителей «Опера без границ», сообщают организаторы мероприятия.

Сообщается, что в концерте примут участие сто артистов. Организацией музыкального праздника на Театральной площади занимаются BMW Group Россия и Большой театр.

Программа концерта будет объявлена 21 июня на пресс-конференции, которая пройдет в ГАБТе.