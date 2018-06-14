Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna приглашают на шедевры Малера

26 июня в Концертном зале имени Чайковского в 19:00 оркестр musicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского исполнит произведения Густава Малера . Дирижер — знаменитый Теодор Курентзис . Солисты — Анна-Люсия Рихтер (сопрано), Флориан Бёш (бас-баритон).

В программе — Густав Малер (Симфония № 4 для сопрано и оркестра, Песни из вокального цикла «Волшебный рог мальчика»). В этот день посетители Зала имени Чайковского получат возможность побывать на Дягилевском фестивале, не покидая Москвы. В столице будет представлена финальная программа форума, которая лишь двумя днями раньше прозвучит в Перми.

Сочинения Малера — Четвертую симфонию и песни из цикла «Волшебный рог мальчика» — исполнят Анна-Люсия Рихтер (сопрано), Флориан Бёш (бас-баритон) и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Коллектив musicAeterna и его легендарный руководитель становятся гостями Московской филармонии второй год подряд: в июне прошлого года с хором musicAeterna и международной командой солистов они представили в Зале Чайковского «Реквием» Моцарта — за месяц до того, как исполнили его на Зальцбургском фестивале. Теперь Курентзис и его команда знакомят столицу с очередной главой своего малеровского цикла, над которым работают уже пятый год. Так расширяется контекст московской культурной жизни, в который включаются крупнейшие музыкальные фестивали России и зарубежья.

В свое время Теодор Курентзис регулярно выступал в Москве с Национальным филармоническим оркестром России, «Новой Россией», Российским национальным оркестром, в том числе в концертах Московской филармонии. В 2011 году маэстро возглавил Пермский театр оперы и балета, объявив: «С нового сезона я прекращаю сотрудничать со всеми отечественными оркестрами и оперными театрами». С тех пор маэстро не появлялся за пультами столичных коллективов, лишь в нынешнем сезоне выступил с Симфоническим оркестром студентов Московской консерватории.

В то же время Курентзис исправно продолжает знакомить столицу со своими наиболее крупными проектами, осуществляемыми в Перми. Среди них постановки трех опер Моцарта — Да Понте, позже записанных на лейбле Sony Classical, а также работа над циклом симфоний Малера: каждый год одна из них исполняется на Дягилевском фестивале и затем записывается. Уже звучали Третья, затем Пятая, следом — Шестая и Первая, впоследствии представленные и в Москве. Теперь очередь Четвертой: у Малера она — одна из самых коротких и классических с точки зрения формы. Однако, начинаясь по-моцартовски легко, музыка постепенно перерождается, приобретая истинно дьявольскую окраску. Финал симфонии включает вокальную партию: слова взяты Малером из сборника немецких народных песен «Волшебный рог мальчика». Сборник послужил Малеру и для создания одноимённого вокального цикла, песни из которого также прозвучат в программе.

Анна-Люсия Рихтер — лауреат Национального конкурса в Берлине (2008, II премия в младшей группе), спецприза фестиваля «Киссингенское лето» (2011), приза Феликса Мендельсона-Бартольди (2011). В 2012 году выиграла Международный конкурс имени Шумана в Цвиккау.

Флориан Бёш — один из ведущих исполнителей камерной вокальной музыки; выступает с сольными концертами в венском Музикферайне, нью-йоркском Карнеги-холле, амстердамском Консертгебау, лондонском Уигмор-холле и других крупнейших залах мира.

Начало концерта — в 19:00, 26 июня, Концертный зал имени Чайковского.