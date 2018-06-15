Анна Большова открыла второй день фестиваля Чайковского в Клину

Сегодня второй день Международного музыкального фестиваля Чайковского, который проходит в Клину. Он начался на малой сцене ‐ артистка театра и кино Анна Большова читала «Спящую красавицу», сообщает телеканал «360».

Специальная программа фестиваля — произведения Александра Пушкина под музыку Чайковского. Анна Большова часто в разъездах на гастролях, поэтому и готовится было некогда: утром одна репетиция, и сразу на сцену в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра.

Дирижер Ян Латам-Кениг из Великобритании работал в Мексике, Германии, Италии, Австрии, но в России ему понравилось больше всего. С 2011 он является главным дирижером театра «Новая опера». Ян Латам-Кениг стал первым в истории британским дирижером, возглавившим российский оперный театр.

Во второй день фестиваля запланирован показ оперы «Самсон и Далил», но поскольку оперу исполняют на улице, ее сократили — вместо 3 актов дадут только один. В роли Самсона выступил известный в Европе тенор Мариус Влад из Румынии.