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Анна Большова открыла второй день фестиваля Чайковского в Клину
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Анна Большова открыла второй день фестиваля Чайковского в Клину 

Газета.Ru 20 минут назад
Сегодня второй день Международного музыкального фестиваля Чайковского, который проходит в Клину. Он начался на малой сцене ‐ артистка театра и кино Анна Большова читала «Спящую красавицу», сообщает телеканал «360».
Специальная программа фестиваля — произведения Александра Пушкина под музыку Чайковского. Анна Большова часто в разъездах на гастролях, поэтому и готовится было некогда: утром одна репетиция, и сразу на сцену в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра.
Дирижер Ян Латам-Кениг из Великобритании работал в Мексике, Германии, Италии, Австрии, но в России ему понравилось больше всего. С 2011 он является главным дирижером театра «Новая опера». Ян Латам-Кениг стал первым в истории британским дирижером, возглавившим российский оперный театр.
Во второй день фестиваля запланирован показ оперы «Самсон и Далил», но поскольку оперу исполняют на улице, ее сократили — вместо 3 актов дадут только один. В роли Самсона выступил известный в Европе тенор Мариус Влад из Румынии.
На фестивале в Клину будут и постоянные участники — Юрий Башмет, Чулпан Хаматова, Денис Мацуев. Впервые в этом году участие в фестивале примет Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой — художественный руководитель театра Олег Меньшиков представит специальную версию спектакля «Чайковский».
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