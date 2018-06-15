Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура

Певица поделилась интимными снимками с публикой, чтобы подогреть интерес к своему концертному туру.

На днях в продажу поступила новая книга Бейонсе, в которой в основном — интимные снимки певицы и ее супруга, рэпера Джея Зи

Фанаты звезды тут же решили, что этот "слишком личный" фотоальбом является своеобразной рекламой к новому гастрольному туру On The Run II. Некоторые даже обвинили певицу в том, что это "дешевый ход". Вот что пишут разочарованные поклонники:

"Что за дешевый ход, Би?! Все и так пойдут на ваши концерты. Вы же звезды мирового масштаба!",

"Это слишком личные фото. Вы бы хотели, чтобы ваши дети увидели вас в таком виде?",

"По-моему, это пошло и совсем не красиво",

"Личная жизнь должна оставаться личной".

На самом же деле этот ход весьма распространенный, и многие знаменитости прибегают к провокационным и даже шокирующим поступкам, чтобы привлечь внимание к новому фильму, клипу или туру.

К слову сказать, несколько лет назад сама же Бейонсе подогрела интерес публики к своему только что выпущенному альбому Lemonade, когда публично поссорилась с мужем из-за измен, а ее родная сестра Соландж Ноулс даже избила его на светском мероприятии.

Несколько отсканированных фото из книги Бейонсе поклонники выложили в Сеть:

Публикация от HONEY GERMAN (@honeygerman) 9 Июн 2018 в 12:48 PDT