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Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
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Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура 

Рамблер 21 час назад
Певица поделилась интимными снимками с публикой, чтобы подогреть интерес к своему концертному туру.
На днях в продажу поступила новая книга Бейонсе, в которой в основном — интимные снимки певицы и ее супруга, рэпера Джея Зи.
Фанаты звезды тут же решили, что этот "слишком личный" фотоальбом является своеобразной рекламой к новому гастрольному туру On The Run II. Некоторые даже обвинили певицу в том, что это "дешевый ход". Вот что пишут разочарованные поклонники:
"Что за дешевый ход, Би?! Все и так пойдут на ваши концерты. Вы же звезды мирового масштаба!",
"Это слишком личные фото. Вы бы хотели, чтобы ваши дети увидели вас в таком виде?",
"По-моему, это пошло и совсем не красиво",
"Личная жизнь должна оставаться личной".
На самом же деле этот ход весьма распространенный, и многие знаменитости прибегают к провокационным и даже шокирующим поступкам, чтобы привлечь внимание к новому фильму, клипу или туру.
К слову сказать, несколько лет назад сама же Бейонсе подогрела интерес публики к своему только что выпущенному альбому Lemonade, когда публично поссорилась с мужем из-за измен, а ее родная сестра Соландж Ноулс даже избила его на светском мероприятии.
Несколько отсканированных фото из книги Бейонсе поклонники выложили в Сеть:
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