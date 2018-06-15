Международный Оперный Фестиваль в Израиле

Всего 6 концертов при участии солистов с мировым именем: Давид Бижич , Папуно Чурадзе, Анна Скибински, Денис Седов Юрий Кисин , Алексей Канунников, Мирела Градинару, Йотам Коэн, Феликс Лифшиц и другие. Юрий Кисин. Фото: амута «Жемчужины музыки» Программы на разных концертных площадках фестиваля разные и некоторые, как например, в Латруне предваряются экскурсией по монастырю молчальников — Латрунскому монастырю Богородицы, основанному в 1890 году монашеским орденом траппистов-молчальников. В концертной программе в Латруне прозвучат арии из опер Верди и Пуччини, «Аве Мария» Баха, сочинения Гуно и Шуберта в исполнении солистов Анна Скибински (сопрано, США), Мирелла Градинару (сопрано, Израиль). Надо отметить, что Анна Скибински — одна из самых востребованных колоратурных сопрано в мире, солистка La Scala, New York City Opera, Deutsche Oper Berlin и других крупнейших театров. Мужские голоса прозвучат в гала-концерте «Три баса» — в Хайфе (Церковь Святого Иоанна) и Тель-Авиве (Амфитеатр «Азриэли»). В концерте представлена вся палитра басового репертуара — популярные оперные арии, отрывки из мюзиклов, романсы, народные песни разных стран, спиричуэлс и многое другое. Солисты: Юрий Кисин (бас, солист парижского театра «Опера Бастилия»), Денис Седов (бас, солист Метрополитен-Опера, Нью-Йорк и «Ла-Скала», Милан), Алексей Канунников (солист Израильской Оперы). Аккомпанируют: Белла Штейнбук — фортепиано, Амир Леви — кларнет. Анна Скибински. Фото: амута «Жемчужины музыки»

23 июня, суббота, 12:00 Тель-Авив, Амфитеатр «Азриэли», 29 июня, пятница, 20:30 Гала-концерт «Три баса»

Денис Седов — известный оперный певец (бас-баритон), завоевавший любовь публики, благодаря уникальным вокальным данным, силе голоса, артистизму, а также широкой музыкальной палитре. В репертуаре Дениса Седова, поющего на 8 языках — классическая опера, народные песни, романсы, босса нова, самба.

Денис Седов родился в Санкт-Петербурге. В 6 лет, увидев документальный фильм про школу певчих при капелле: «Ленинградские соловушки», он сказал, что хочет учиться именно там. Спустя 11 лет Денис с отличием окончил Хоровое училище им. М. И. Глинки при Государственной академической капелле по классу хоровое дирижирование. В 17 лет поехал поступать на дирижерское отделение в иерусалимскую Академию музыки и танца им. Рубина, но … случайно пропустил экзамен, т. к. была опубликована неверная информация о дате проведения конкурса. Чтобы не терять целый год обучения, Денис решил поступить туда же на вокальный факультет (с детства он пел в хоре, и к тому моменту уже начал заниматься сольным пением, знал две арии, с которыми и поступил) с надеждой перевестись на дирижерский факультет через год… Но этому не суждено было случиться, потому что молодого певца заметили и сразу стали предлагать работу. Уже в 19 лет состоялось его первое профессиональное выступление на фестивале в Людвигсбурге (Германия), где Денис спел концерт современной музыки с оркестром. Денис Седов. Фото: амута «Жемчужины музыки»

Одним из ярких этапов в карьере певца стало выступление на церемонии открытия 18-х зимних Олимпийских игр в Нагано (Япония). Тогда Девятую Симфонию Бетховена в исполнении 24-летнего баса Седова слышала огромная аудитория в миллиард человек.

В программе фестиваля «Мировые звезды оперной сцены» прозвучат арии из известных опер, мюзиклов, романсов и многое другое, о чем можно прочитать в нижеследующей программе фестиваля:

Латрун, 16 июня, суббота, 10:30 — экскурсия, 12:00 — концерт «Женские образы»

Арии из опер Верди и Пуччини, «Аве Мария» Баха, сочинения Гуно и Шуберта

Исполняют: Анна Скибински — сопрано (США), Мирелла Градинару — сопрано (Израиль), Белла Штейнбук — фортепьяно, Амир Леви — кларнет. Мирела Грандинару. Фото: амута «Жемчужины музыки»

Сопрано Анна Скибински — одна из самых востребованных колоратурных сопрано в мире, солистка La Scala, New York City Opera, Deutsche Oper Berlin и других крупнейших театров

Хайфа, Церковь Святого Иоанна, 23 июня, суббота, 12:00 Тель-Авив, Амфитеатр «Азриэли», 29 июня, пятница, 20:30 Гала-концерт «Три баса»

В концерте представлена вся палитра басового репертуара — популярные оперные арии, отрывки из мюзиклов, романсы, народные песни разных стран, спиричуэлс и многое другое.

Юрий Кисин — бас, солист парижского театра «Опера Бастилия»

Денис Седов — бас, солист Метрополитен-Опера (Нью-Йорк) и «Ла-Скала» (Милан)

Алексей Канунников — солист Израильской Оперы

Белла Штейнбук — фортепиано, Амир Леви — кларнет.

Денис Седов — известный оперный певец (бас-баритон), завоевавший любовь публики, благодаря уникальным вокальным данным, силе голоса, артистизму, а также широкой музыкальной палитре. В репертуаре Дениса Седова, поющего на 8 языках — классическая опера, народные песни, романсы, босса нова, самба.

Денис Седов родился в Санкт-Петербурге. В 6 лет, увидев документальный фильм про школу певчих при капелле: «Ленинградские соловушки», он сказал, что хочет учиться именно там. Спустя 11 лет Денис с отличием окончил Хоровое училище им. М. И. Глинки при Государственной академической капелле по классу хоровое дирижирование. В 17 лет поехал поступать на дирижерское отделение в иерусалимскую Академию музыки и танца им. Рубина, но … случайно пропустил экзамен, т. к. была опубликована неверная информация о дате проведения конкурса. Чтобы не терять целый год обучения, Денис решил поступить туда же на вокальный факультет (с детства он пел в хоре, и к тому моменту уже начал заниматься сольным пением, знал две арии, с которыми и поступил) с надеждой перевестись на дирижерский факультет через год… Но этому не суждено было случиться, потому что молодого певца заметили и сразу стали предлагать работу. Уже в 19 лет состоялось его первое профессиональное выступление на фестивале в Людвигсбурге (Германия), где Денис спел концерт современной музыки с оркестром.

Денис один из немногих певцов неамериканского происхождения, приглашенных для участия в престижной Программе развития молодых артистов Э. Линдеманна в «Метрополитен-Опера» (Нью-Йорк), где он стажировался 2 года у таких легенд оперы как Рената Скотто, Луи Килико, Режин Криспен, Карло Бергонци. В 22 года по приглашению самого Джан Карло Менотти (итальянский композитор, друг Бенджамина Бриттена) поехал выступать на свой первый летний фестиваль в Сполето (Италия) и через год записал первую пластинку «Ариодант» Генделя с Анне-Софи фон Оттер на «Deutsche Grammophon». В возрасте 22 лет он также спел свою дебютную партию в «Метрополитен-Опера» в опере «Федора» Умберто Джордано вместе с Пласидо Доминго и Миреллой Френи.

Одним из ярких этапов в карьере певца стало выступление на церемонии открытия 18-х зимних Олимпийских игр в Нагано (Япония). Тогда Девятую Симфонию Бетховена в исполнении 24-летнего баса Седова слышала огромная аудитория в миллиард человек.

Сейчас в активе певца более 50 оперных ролей и 20 лет сольной карьеры, аншлаги в сорока странах мира: Денису Седову рукоплескали миланский театр «Ла-Скала», парижская «Гранд Опера», лондонская Королевская опера Ковент-Гарден, нью-йоркская «Метрополитен-Опера», театры в Сан Франциско, Барселоне, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Тель-Авиве, Японии и Китае. И это далеко не весь список. Денис Седов выступал практически со всеми крупнейшими оперными труппами США и Европы. Пел с такими звездами как Пласидо Доминго, Йо-Йо Ма, Пьер Булез, Риккардо Мути, Николай Гяуров, Джеймс Левайн, Курт Мазур, Сейджи Озава, Нани Брегвадзе. Певец сотрудничал с такими известными звукозаписывающими лэйблами, как Deutsche Grammophon, Telarc и Naxos.

Латрун, 30 июня, суббота. 10:30 — экскурсия, 12:00 — концерт

Концерт «Французский Поцелуй»

Отрывки из французских опер: «Кармен», «Фауст», «Самсон и Далила».

Романтические песни старого Парижа, песни Эдит Пиаф и Шарля Азнавура

Анна Скибински — сопрано, Метрополитен-Опера (Нью-Йорк)

Мирела Градинару — сопрано, солистка Израильской Оперы Давид Бижич — баритон (Сербия), солист Метрополитен-Опера (Нью-Йорк),

Королевской оперы Ковен-Гарден (Лондон), Венской национальной Оперы.

Юрий Кисин — бас (Франция), солист театра «Опера Бастилия» — Париж

Папуно Чурадзе — тенор (Бельгия), солист бельгийской королевской оперы в Льеже

Белла Штейнбук — фортепиано

Юрий Кисин репатриировался в Израиль в 1990-м году, окончив Пермское музыкальное училище. Обучался вокалу в Академии имени Рубина в Тель-Авиве. В середине 1990-х он дебютировал в Новой Израильской Опере, затем был приглашен в качестве солиста в Парижскую национальную оперу, где спел более 300 спектаклей за 15 лет работы. Сейчас Юрий Кисин поет в Опере Монте-Карло и в «Опера Бастилия», а также разъезжает по всему миру в качестве приглашенного солиста. Папуно Чурадзе и Мирела Грандинару. Фото: амута «Жемчужины музыки»

Тель-Авив, Амфитеатр «Азриэли», 6 июля, пятница, 20:30 Программа «Три тенора» — мировые оперные шлягеры. Праздник талантов, мастерства, восхитительных голосов. Три тенора, покорившие оперные сцены в программе мировых хитов.

Папуно Чурадзе (Бельгия), Йотам Коэн и Феликс Лившиц (Израиль).

Амир Леви — кларнет, Белла Штейнбук — фортепиано.

Иерусалим, Церковь Августа Виктория, 7 июля, суббота, 12:00 Большой заключительный праздничный концерт фестиваля

Анна Скибински — сопрано, Мирела Градинару — сопрано,

Давид Бижич — баритон, Юрий Кисин — бас, Папуно Чурадзе — тенор.

Белла Штейнбук — фортепиано, Мария Нейштадт — орган

Иерусалимский Фестивальный оркестр (руководитель — Владимир Баршевич).

Возможно приобретение абонементов на цикл летних концертов «На крыше Азриэли».

На сайте проекта можно следить за расписанием всех концертов.

Дополнительная информация о фестивале «Мировые звезды оперной сцены» на сайте: http://www.pearl-music.co.il/ru/opera

Сайт «Жемчужины музыки»

http://www.pearl-music.co.il/ru/koncerti

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