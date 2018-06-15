Валерий Полянский: «Главное в музыкантах — научиться видеть и слышать то, что написано за нотами».

Дирижером с харизмой, музыкантом, которому подвластны все музыкальные жанры, называют художественного руководителя Государственной академической симфонической капеллы России, Народного артиста РФ, профессора Московской консерватории Валерия Полянского . В Калининграде хор Государственной капеллы исполнил одно из главных сочинений русской духовной музыки «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова . О музыкантах и музыкальной интуиции, о музыке Рахманинова рассказал Валерий Полянский в эксклюзивном интервью для «Радио России Калининград»

Валерий Кузьмич, для исполнения такого произведения, как «Всенощное бдение» Рахманинова достаточно ли выучить только партитуру и обладать вокальными данными? К примеру, драматический актер, готовясь к новой роли, создает историю своего героя, образ, или как говорят — входит в роль. А как происходит в вашем случае с музыкантами? Они тоже должны войти в роль?

— Здесь гораздо все проще, я руковожу этим хором 46 лет. И все эти годы идет стабильное воспитание коллектива, стабильное воспитание каждого музыканта. Это уже третье поколение хора, хотя есть люди, которые начинали со мной работать 46 лет назад. Это передача традиций, это накопление опыта — и музыкального и жизненного, и потом, конечно, это работа, работа и еще раз работа. Это все воспитание, любой музыкант должен понимать и знать все о своей профессии. И еще самое главное — воспитывать в музыкантах музыкальную интуицию, научить видеть и слышать то, что написано за нотами. Это очень сложно. Так я пытаюсь воспитывать и своих студентов. Так воспитывали и меня в свое время.

Ваши коллеги дирижеры говорят, что исполнение одного из самых известных сочинений Рахманинова, уже запрограммировано на успех? Вы тоже так считаете?

-Я всегда боюсь. Перед каждым концертом и каждым исполнением. Потому что это настолько сложное сочинение, и вообще, профессия дирижера такая сложная, что я всегда заранее настраиваюсь на ту программу, которая будет исполняться. Но есть масса всяких побочных факторов, которые влияют на исполнение, ведь мы поем в самых разных залах и самых разных условиях климатических, поэтому, как говорил один мой коллега музыкант-все нужно нарабатывать, нужно все тренировать и быть готовым к любым условиям.

Но голос инструмент хрупкий, например, многие исполнители вокалисты, оперные артисты, с которыми я беседовала, признавались, что в день концерта они молчат, берегут голос. А вы с артистами хора прилетели в Калининград в день концерта, да еще и репетировали перед концертом, то есть, совсем не было времени для отдыха, не говоря о том, чтобы им дать помолчать.

— Ну, я, как человек опытный, знаю, как провести репетицию, что делать, чтобы минимально утомить людей перед концертом и оставить им запас энергии, да и себе тоже. И физических сил, чтобы они вышли и спокойно творили на сцене. И потом, мы же здесь не первый раз, здесь всегда замечательный прием, организовано все очень хорошо, это тоже имеет большое значение для выступления. Мы всегда дорожим таким приемом и таким отношением.

Вас называют уникальным музыкантом, которому подвластны все жанры. Над чем сейчас работаете в Москве?

— Действительно, работаю в самых разных жанрах — от оперетты до ораторий. Ставим свои спектакли, иногда приходится даже самому что то режиссировать, а иногда приглашаю в помощь талантливых режиссеров. Сейчас у меня в работе три оперы -«Алеко», «Иоланта» и «Трубадур», это уже идет работа к сентябрю.