В Москве пройдет премьера спектакля «Достоевский FM»

"Достоевский FM" — дебютная работа Никитина. Свой спектакль режиссер строит как «драматический концерт» в трех частях, его структура родственна советским радиоконцертам. У «концерта» есть ведущий — действие сопровождается закадровым голосом диктора ( Дарья Макарова ), которая объявляет начало следующего номера. По словам постановщика, жанр спектакля действительно можно определить как «радиоконцерт», и «эту тему поддержит музыка, которую пишет Александр Белоусов — в ее основе голос диктора».

Такие разные, на первый взгляд, тексты русских писателей и австрийского композитора, гармонично встречаются в постановке Никитина. «Я понял, что никакая инсценировка не сможет в полной мере представить роман Достоевского „Идиот“. Поэтому я решился на работу в смешанном жанре: соединение нескольких текстов», — рассказал Никитин, добавив, что тексты в спектакле звучат без изменений. «Все эти тексты по-разному описывают творческий процесс и разные типы вдохновения», — добавил режиссер.

Музыка в спектакле не просто сопровождает и выполняет роль фона, как это часто происходит в драматическом театре, она реагирует на действия актеров и, как отметил композитор спектакля Александр Белоусов, играет важную драматическую роль.

Спектакль проходит на Малой сцене театра, где пространство достаточное камерное: зрители оказываются как бы внутри спектакля, каждое обращение актера к публике становится ближе.