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В Москве пройдет премьера спектакля «Достоевский FM»
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В Москве пройдет премьера спектакля «Достоевский FM» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля «Достоевский FM» режиссера Александра Никитина пройдет на сцене московского «Электротеатра» в субботу. В основу спектакля легли тексты произведений «Бесы» и «Идиот» Федора Достоевского, «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина, а также письма композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
"Достоевский FM" — дебютная работа Никитина. Свой спектакль режиссер строит как «драматический концерт» в трех частях, его структура родственна советским радиоконцертам. У «концерта» есть ведущий — действие сопровождается закадровым голосом диктора (Дарья Макарова), которая объявляет начало следующего номера. По словам постановщика, жанр спектакля действительно можно определить как «радиоконцерт», и «эту тему поддержит музыка, которую пишет Александр Белоусов — в ее основе голос диктора».
Такие разные, на первый взгляд, тексты русских писателей и австрийского композитора, гармонично встречаются в постановке Никитина. «Я понял, что никакая инсценировка не сможет в полной мере представить роман Достоевского „Идиот“. Поэтому я решился на работу в смешанном жанре: соединение нескольких текстов», — рассказал Никитин, добавив, что тексты в спектакле звучат без изменений. «Все эти тексты по-разному описывают творческий процесс и разные типы вдохновения», — добавил режиссер.
Музыка в спектакле не просто сопровождает и выполняет роль фона, как это часто происходит в драматическом театре, она реагирует на действия актеров и, как отметил композитор спектакля Александр Белоусов, играет важную драматическую роль.
Спектакль проходит на Малой сцене театра, где пространство достаточное камерное: зрители оказываются как бы внутри спектакля, каждое обращение актера к публике становится ближе.
Спектакль «Достоевский FM» покажут в «Электротеатре» также 17 и 18 июня. В спектакле приняли участие актеры Олег Курлов, Павел Кравец, заслуженный артист РФ Юрий Дуванов, Мария Поночевная и другие.
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