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Московская консерватория 3 июля проведет концерт памяти Геннадия Рождественского
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Московская консерватория 3 июля проведет концерт памяти Геннадия Рождественского 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, созданный народным артистом СССР, дирижером Геннадием Рождественским, 3 июля даст концерт в память о маэстро в Большом зале консерватории. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС художественный руководитель коллектива Анатолий Левин.
Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни. Дата и место прощания пока обсуждаются с семьей маэстро.
"У нас в этот день был назначен концерт с совершенно другой программой — праздничной, летней. Мы посчитали, что это неуместно. И по совместному решению с руководством консерватории поменяли программу. Это будет концерт памяти Геннадия Николаевича", — сказал Левин.
Вторым дирижером в этот вечер выступит Азим Каримов — последний выпускник Геннадия Рождественского. «Позавчера у него была защита диплома, очень удачная. К сожалению, Геннадий Николаевич так и не узнал, что все прошло замечательно», — посетовал Левин.
В первом отделении Каримов продирижирует Второй симфонией Прокофьева. «Это практически завещание Геннадия Николаевича, потому что он выбрал это сочинение для диплома (Азима Каримова — прим. ТАСС), и он даже мечтал сделать фильм, построенный на репетициях и исполнении этой симфонии, которая очень редко звучит — она сложна и для исполнения, и для восприятия», — пояснил худрук оркестра.
Во втором отделении за пульт встанет сам Левин. «Мы с оркестром сыграем Пятнадцатую симфонию Шостаковича, последнюю, она об уходе», — заметил дирижер. «И Шостакович, и Прокофьев — композиторы, которые были особенно дороги Геннадию Николаевичу», — подчеркнул Левин.
О Геннадии Рождественском
Геннадий Рождественский (1931 — 2018) — советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем — главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.
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