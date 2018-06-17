В Петербурге выступят музыканты Общества камерной музыки Линкольн-центра

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости . Музыканты Общества камерной музыки Линкольн-центра (CMS) выступят в Санкт-Петербурге 17 и 18 июня в рамках международного фестиваля «Звезды белых ночей», сообщили в пресс-службе Мариинского тетра.

В этом году среди инструменталистов, представляющих общество: У Хань (фортепиано), Шон Ли (скрипка), Арно Сюссман (скрипка), Мэтью Липман (альт), Пол Нойбауэр (альт), Николас Канеллакис (виолончель).

В первый вечер музыканты выступят вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . В программе: Струнный октет и Симфония №4 ("Итальянская") Мендельсона, Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром Моцарта. Солисты: Арно Сюссман и Пол Нойбауэр.

На концерте, который пройдет 18 июня, прозвучат — Серенада для струнного трио Донаньи, Сонатина для скрипки и фортепиано Дворжака, Экспромт для альта и фортепиано Шостаковича и Фортепианный квинтет Шумана.

Общество камерной музыки Линкольн-центра, известное высочайшим качеством исполнения, задает высокую планку исполнителям камерной музыки. Для выступлений в домашнем зале Линкольн-центра Элис-Талли-холле, на крупнейших сценах Северной Америки или в престижных залах Европы и Азии CMS отбирает лучших артистов — более 150 музыкантов за сезон.

Главная миссия образовательных программ CMS — донести камерную музыку для людей самого разного возраста, образования и музыкального опыта. CMS также содействует карьере молодых артистов и поддерживает их через проект CMS Two, предлагая высокоодаренным молодым исполнителям и ансамблям возможности для выступлений.