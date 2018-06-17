Третий Симфопарк в Омске: семь тысяч посетителей и много нестареющей музыки

Погода 16 июня не подвела, омичи смогли сполна насладиться живой музыкой под открытым небом. Третий Симфопарк, организованный Омской филармонией, состоялся 16 июня в парке на Королева. Масштабный 11-часовой музыкальный марафон в этом году снова собрал тысячи омичей, став доброй культурной традцией. В этом году для улучшения слышимости музыкальных выступлений, организаторы вложились в техническое оснащение. На сцене было установлено три экрана — два по бокам и один за оркестром, работающие в режиме онлайн. На них отображались крупные планы музыкантов, дирижера и публики. И тем, кому не досталось места на площадке перед главной сценой, не унывали, игру музыкантов и пение солистов было слышно на всей территории парка.

По задумке организаторов, любителям музыки предоставили возможность совершить путешествие в течение дня по нескольким эпохам — от античности до авангарда. Потому на разных площадках можно было встретить античных статуй с арфами в руках, дам в кринолинах, мужчин в камзолах, рыцарей в латах и казаков с шашками. Для посетителей работали площадки, где требовали отдать власть искусству и пели революционные частушки, читали познавательные лекции и проводили мастер-классы.

Симфопарк начался с 11 часов музыкальными программами для детей. Маленьким омичам, помимо выступлений солистов, мастеров художественного слова и музыкантов, в парке было подготовлено немало развлечений: огромные батуты, сухие бассейны, игровые зоны, эстафеты, фотозоны и даже планетарий, у входа которого демонстрировал найденные в экспедициях метеориты омский астроном Владимир Крупко . К участию в «СимфоПарке» были приглашены и известные творческие коллективы города — военно-исторический клуб «Кованая рать», студия танца «Галианта», театр «Третий круг», казачий театр песни и танца «Белая столица». Здесь же в парке влюбленные пары могли провести шуточный обряд сочетания брака в стиле прошлых эпох.

Вскоре главную сцену заняли музыканты духового оркестра во главе с дирижером и художественным руководителем Олегом Романовым . Коллектив исполнил для посетителей симфопарка классические и джазовые композиции, а также попурри мелодий из любимых кинофильмов. После выступления духового оркестра, сорвавшего овации, публика переместилась к малой сцене, где выступила омская королева романса Светлана Бородина . Во время исполнения одной композиции, солистка пригласила мужчину из числа слушателей, станцевав с ним медленный танец.

Кульминацией музыкального дня стало выступление Омского академического оркестра с программой «Музыка Evergreen», в которую вошли произведения Грига, Берлиоза, Брамса, Хачатуряна, Вивальди, Гершвина и других известных композиторов. Здесь же на главной сцене с оркестром выступили солисты омской филармонии и юные дарования, лауреаты разных музыкальных конкурсов и XVII молодежных дельфийских игр. После окончания концерта публика долго не отпускала музыкантов, и тогда дирижер Дмитрий Васильев и его профессиональный оркестр порадовали публику, сыграв на бис вальс Чайковского из балета «Спящая красавица».

По предварительным подсчетам организаторов, третий Симфопарк посетило более семи тысяч человек.

Следующий оpen-air должен состояться в парке на Королева 7 июля. Для омичей в этот день будут играть джаз.