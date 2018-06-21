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Лекция и мастер-класс по обработке фото пройдет в «Аптекарском огороде»
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Лекция и мастер-класс по обработке фото пройдет в «Аптекарском огороде» 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Москвичей и гостей города приглашают на открытый урок по фотографии. Мастер-класс пройдет в «Аптекарском огороде», Ботаническом саду Московского государственного университета.
Урок окажется полезен для тех, кто позиционирует себя как активного пользователя социальных сетей, рассказали на официальном сайте учреждения.
Два часа мастер-класса будут посвящены созданию снимка: все от момента запечатления кадра, до его ретуши и конечной обработки.
Для участников занятия проведут лекцию о композиции, фильтра и приложениях для работы с фотографиями. Мероприятие состоится по адресу: Проспект Мира, дом 26, строение 1. Сбор гостей в 19:00. Вход на мероприятие свободный, однако решившим посетить мастер-класс придется зарегистрироваться на сайте«Аптекарского огорода».
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