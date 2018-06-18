Редкий лунный кактус-черепаха расцветет в «Аптекарском огороде» 18 июня

Редкий лунный кактус-черепаха расцветет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» вечером 18 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«Вечером 18 июня в суккулентной оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцветет одна из самых редких Цариц ночи — уникальный Селеницереус тестудо, или лунный кактус-черепаха, семейства кактусовых с толстыми стеблями и крупными белыми цветками. В отличие от большинства других видов эта Царица ночи «ползет», а не свисает. Родина кактуса-черепахи — Гондурас, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Мексика, Белиз», — рассказала О. Архипова.

По ее словам, посетители смогут увидеть пару крупных цветков с сильным сладким ароматом.

«Как известно, каждый цветок Царицы ночи распускается один раз в год, ночью и очень зрелищно. В честь такого уникального события «Аптекарский огород» продлевает режим работы: 18 июня сад открыт до 23:00, касса — до 22:30», — отметила О. Архипова.