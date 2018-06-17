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Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
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Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка 

Рамблер 17 июня 2018
Популярная американская певица притворилась уличным музыкантом.
Пассажиры нью-йоркской подземки не сразу поняли, кто выступает перед ними. Но многие останавливались послушать и снимали происходящее на камеры своих телефонов. Певица облачилась в мешковатую куртку, широкополую шляпу, полностью скрывающую лицо, и темные очки, узнать ее было невозможно. Артистка решила исполнить известный хит Freedom, а помогал ей популярный телеведущий Джимми Фэллон, также переодевшийся уличным музыкантом.
К концу песни на платформе собралась целая толпа, Джимми Фэллон снял очки, парик и шляпу и представил изумленной публике Кристину Агилеру, которая затем исполнила собственную песню Fighter, чем привела народ в полный восторг.
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