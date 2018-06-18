Концерт «Чайковский-Гала» в Петербурге соединит оперную, балетную и хоровую музыку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Монографический вечер «Чайковский-Гала», соединяющий элементы музыкального спектакля и концерта, пройдет в понедельник в Большом зале Филармонии. Оригинальная композиция составлена из оперной, балетной и хоровой музыки одного из самых исполняемыхрусских композиторов.

Это мероприятие организаторы посвятили 125-лению со дня смерти Петра Ильича.

"Чайковский-Гала" — это музыкальный спектакль в формате концертного исполнения. Фрагменты его произведений, объединенные в особый драматургический контекст, как мы надеемся, помогут слушателям с какой-то иной позиции открыть для себя человеческий и музыкальный мир композитора", — сказал ТАСС художественный руководитель проекта заслуженный артист России Владимир Беглецов . На этот раз он выступит не только дирижером, но и режиссером концерта, в котором примут участие 160 музыкантов и певцов.

Композицию «О, счастье, о, радость, Иоланта видит свет!» составили фрагменты из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Иоланта», балета «Щелкунчик» и хорового сочинения «Молитва Господня» из Литургии святого Иоанна Златоуста.

Ранее, работая в Смольном соборе, Владимир Беглецов осуществил со своим хором множество оригинальных проектов, в том числе — постановки " Евгения Онегина ", «Пиковой дамы» и «Иоланты», которые были с интересом встречены зрителями. Из опыта этих постановок для нового проекта использованы приемы кинодраматургии.