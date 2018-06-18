Закончился пятый сезон абонемента «Портреты композиторов» 

14 июня закончил свой пятый сезон авторский абонемент главного дирижера театра Алевтины Иоффе.
Главной темой, связующей все восемь концертов, которые прошли в рамках цикла «Портреты композиторов», стала тема диалога между Востоком и Западом. На концертах, где звучала музыка Клода Дебюсси и Модеста Мусоргского, Франсиса Пуленка и Эрика Сати, Леоша Яначека и Антонина Дворжака, Иоганна Себастьяна Баха и Ефрема Подгайца, Людвига Ван Бетховена и Петра Ильича Чайковского, Богуслава Мартину и Арнольда Шенберга, Игоря Стравинского и Рихарда Штрауса, Сергея Прокофьева и Джованни Баттиста Перголези, Эмиля Дельтура и Мориса Равеля, зрители могли слышать, «какое влияние музыка Западной Европы оказала на становление и развитие музыки Восточной Европы и Америки, какое взаимное влияние композиторы разных стран и традиций оказывали друг на друга и каким образом культуры разных континентов вдохновляла гениев на создание музыкальных шедевров» (Алевтина Иоффе).
На заключительном концерте прозвучали произведения современных композиторов, выпускников Московской Консерватории. «Основатель нашего театра Наталия Сац в свое время привлекала молодых композиторов для создания новых произведений для детей, — говорит Алевтина Иоффе. — Мы продолжаем эту традицию и с этого года начинаем сотрудничать с Московской Консерваторией им. П. И. Чайковского, где обучаются композиторскому искусству студенты, приехавшие со всего мира». В рамках этого сотрудничества Детский музыкальный театр имени Наталии Сац повторит заключительный концерт абонемента, который называется «ПРЕЕМНИКИ ВЕЛИКИХ», — 16 июня в Большом Зале Консерватории. Так, абсолютно триумфально, завершился пятый сезон абонемента «Портреты композиторов» Детского музыкального театра имени Наталии Сац.