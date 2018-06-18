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Летние концерты оперной дивы Хиблы Герзмавы
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Летние концерты оперной дивы Хиблы Герзмавы 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
На летних концертах Хибла Герзмава вместе с джазовым трио Якова Окуня представит зрителям уникальную программу «Классика в джазе».
Идея создания этой музыкальной программы принадлежит самой Хибле Герзмаве. Программа, которую представит певица и джазовое трио Окуня, будет составлена из выдающихся примеров европейской музыкальной академической традиции, исполненных в стиле джаз. Слушателю представится возможность убедиться в том, насколько, по мнению музыкантов, близки друг другу эти два на первый взгляд непохожих друг на друга стиля — старый европейский академический и «легкомысленный» новый американский.
Сегодня Хибла Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в театре Коммунале во Флоренции, в Софийской опере, в Театро дель Лисеу в Барселоне и Палау де лес Артс Рейна София в Валенсии, в петербургском Мариинском театре и в токийском Бунка Кайкан. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает творческий поиск в этом жанре на одной сцене с такими музыкантами, как Денис Мацуев, Дебора Браун (США), Даниил Крамер, Андрей Иванов, Аркадий Шилклопер, Дмитрий Севастьянов.
На концертах прозвучат знаменитые арии из опер, песни и романсы европейских и русских композиторов, адаптированные для исполнения джазовым фортепианным трио с голосом. Все аранжировки выполнены известным джазовым музыкантом, пианистом Яковом Окунем.
25–26 июня, Конгресс Центр им. Г. В. Плеханова (Стремянный пер., д. 28, стр. 2а).
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