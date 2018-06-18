Эдвард Клюг: «Может быть, я наивен, но я тоже верю в любовь. И хочу говорить о любви со своими зрителями»

В 2017 году на сцене Новосибирского оперного театра поставил балет «Пер Гюнт». Эта постановка была удостоена премии «Парадиз» Новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ в номинации «Лучший спектакль в музыкальном театре» (2017).

Сейчас Эдвард Клюг ставит «Петрушку» на музыку Стравинского в Большом театре.

На сцене Новосибирского оперного театра прошла премьера одноактных балетов словенского хореографа Эдварда Клюга «Шёпот» (Ssss) на музыку Шопена и «Радио и Джульетта» (Radio and Juliet) на музыку культовой группы «Radiohead».

"Radio and Juliet" была задумана хореографом 13 лет назад под впечатлением музыки группы «Radiohead». И с успехом шла на разных сценах мира. Добралась и до огромной сцены нашего оперного. Сцена из постановки «Radio and Juliet». Фото: Новосибирский театр оперы и балета

В глубине чёрной сцены, на каменной кладке идут документальные кадры — девушка на фоне огромной ванны, девушка на фоне окна, засыпающая девушка… Мёртвая Джульетта.

Это очень странный балет, в котором такая знакомая история показана отрывками, обрывочными воспоминаниями Джульетты, резкими, ломаными движениями. Сцена из постановки «Radio and Juliet». Фото: Новосибирский театр оперы и балета

Эти движения, так подходящие под культовую музыку, словно завораживают, гипнотизируют, дают возможность танцовщикам предельно откровенно делиться эмоциями, рассказывать историю трагической любви.

— Все знают, кто такие Ромео и Джульетта, — рассказывает Эдвард Клюг. — Много хороших хореографов делали красивые балеты по замечательной партитуре Прокофьева. Один из таких балетов идет и на сцене этого театра. Это знакомая всем история. Поэтому я позволил себе немного отойти от привычного. Отличие начинается и с музыки, и с самого названия. В балете мы транслируем историю глазами Джульетты, точнее, не саму историю, а её разрозненные обрывки, воспоминания через призму времени. Здесь больше предвкушения, ожидания трагедии. Джульетта не умирает в конце балета, потому что она уже была мертвой, в этом-то и была идея — вызвать ее дух, ее идею и поместить в наше время. Это как бы ретроспектива того, что произошло, воспоминания Джульетты. Это ее мечты, вспышки памяти, обрывки воспоминаний. Такова и была идея, что ее перебрасывает в разные моменты прошлого, которые оказываются как бы вне времени. Может быть, даже в другой реальности. Это подчеркивает и видеопроекция, и пластика — нервная, немного рваная. Этот балет не особо предназначен для визуального восхищения, хотя эстетика его очень свежа, и его движения исходят от конкретных ситуаций, в которых находятся исполнители.

Это позволяет вовлечь зрителя в диалог, иначе посмотреть на историю — через призму восприятия хореографа. Балету уже 13 лет, но он сохраняет особенную атмосферу, свежесть и эмоциональность, и это во многом благодаря музыке «Radiohead», которую я сам очень люблю. Эта музыка позволяет увидеть, раскрыть одиночество этого мира. Я хотел знакомый всем шекспировский сюжет и идею связать с нашим временем. Сцена из постановки «Radio and Juliet». Фото: Новосибирский театр оперы и балета

Узнают ли зрители историю Джульетты и Ромео?

У нас в балете есть Ромео, Меркуцио, есть конфликт, здесь очень много узнаваемого. Но здесь есть и новые маски и смыслы. Здесь не столько акцент на Ромео, здесь рассматривается концепция мужчины в вакууме.

И, кажется, интереснее искать не совпадения, а исследовать нашу историю, наши размышления об одиночестве и любви. Сцена из постановки «Radio and Juliet». Фото: Новосибирский театр оперы и балета

Ведь, согласитесь, любовь — это то главное, из-за чего развивались конфликты и совершались убийства. К сожалению, люди почти перестали верить в идеальную любовь. И хорошо, что у нас есть Шекспир, который нам о ней напоминает. Уже четыреста лет. Может быть, я наивен, но я тоже верю в любовь. И хочу говорить о любви со своими зрителями.

Второй балет — это «Шепот» (Ssss) на музыку Шопена. Впервые Эдвард Клюг поставил его в 2012 г. для Штутгартского балета, и тогда критики назвали автора «виртуозом и гением европейской хореографии», утверждая, что «переживать за будущее современного балета не приходится». Сцена из постановки «Шёпот (Ssss)». Фото: Новосибирский театр оперы и балета

В глубине сцены стоит рояль, за которым пианист Лев Терсков играет ноктюрны Шопена. А три пары — Анастасия и Денис Матвиенко, Ольга Гришенкова и Роман Полковников, Екатерина Лихова и Евгений Басалюк танцуют истории взаимоотношений, любви, взаимопознания и поисков — себя, истины, любви.

Все мои постановки очень отличаются друг от друга, — говорит Эдвард Клюг, — хотя стиль немного похож в том, что касается движений. Во времена, когда я придумывал «Radio and Juliet», мне казались наиболее выразительными рваные, дерганые движения, это было на протяжении некоторого времени. Потом я изменился и очень надеюсь, что это не последняя стадия моего изменения. Пластика спектакля «Шепот» (Ssss) стилистически немного похожа на ту, которую я сочинил для «Радио и Джульетты», но в этом балете она смягчается наличием музыки Шопена.

Классическая музыка и современная хореография соединились, и получилась эмоциональная история про любовь. Сцена из постановки «Шёпот (Ssss)». Фото: Новосибирский театр оперы и балета

Здесь очень интересные декорации — у нас на сцене стоят 150 стульев для рояля, на которых попеременно сидят три пары, сидят и смотрят на тех исполнителей, которые танцуют. Они как бы смотрят на себя, на свои эмоции. Такая личная арена, на которой ты одновременно и участник, и зритель эмоционального диалога, вечного конфликта мужчины и женщины…