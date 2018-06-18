Ко Дню независимости Шотландии — волынщики в Доме музыки

Оркестр волынщиков Москвы презентует программу «Freedom» ко Дню независимости Шотландии.

На концерте современная, классическая, народная и рок-музыка прозвучит в свойственном для коллектива исполнении: с использованием волынок и барабанов. Номера дополнит художественной выразительностью Клуб исторической реконструкции «Серебряный волк», который продемонстрирует экстремальные бои на мечах.

Оркестр волынщиков в разные годы принимал участие в таких международных фестивалях, как «Кремлевская зоря» и «Спасская башня». Он исполняет не только ирландские и шотландские мелодии, но и музыку разных направлений.

Концерт состоится 26 июня в Театральном зале Московского международного Дома музыки. Время начала — 19:00.