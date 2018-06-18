Солистка екатеринбургского театра споет на фестивале русской музыки в Нью-Йорке

Солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Надежда Бабинцева примет участие в опере Рубинштейна «Демон», которая будет показана на фестивале русской музыки в Нью-Йорке. Уральская артистка станет единственной исполнительницей партии Ангела и споёт во всех пяти спектаклях премьерного блока, которые пройдут 27, 29 июля и 1, 3, 5 августа.

«Приглашение участвовать в постановке певица получила от оперного режиссера Тадеуша Штрассбергера, с которым они вместе дважды работали в Екатеринбургском театре оперы и балета над российскими премьерами опер «Сатьяграха» Ф. Гласса в 2014 году и «Пассажирка» М. Вайнберга в 2016 году, — рассказали в театре.

Перед тем как получить партию в опере «Демон», певица прошла строгий кастинг в Москве, куда съехались оперные исполнители со всего мира. Дирижером будущего спектакля выступит главный дирижер Американского симфонического оркестра Леон Ботстайн.

На сцену родного театра Надежда Бабинцева вернется осенью. Она исполнит партию Турандот в одноименной опере Джакомо Пуччини. Этой поставкой Екатеринбургский театр откроет 107-й сезон 13 сентября 2018 года.