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Фестиваль народной музыки прошел в Доме культуры «Первомайское»
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Фестиваль народной музыки прошел в Доме культуры «Первомайское» 

Префектура ТиНАО города Москвы 8 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Дом культуры Первомайское
В Доме культуры «Первомайское» состоялся фестиваль фольклорной музыки и песни, посвященный памяти народной артистки Союза Советских Социалистических Республик Людмилы Зыкиной. Мероприятие прошло 16 июня.
— Людмила Зыкина была не просто певицей и актрисой. Она смогла влюбить в свой голос не одно поколение наших соотечественников. В этот вечер творческие коллективы и индивидуальные исполнители почтили ее память выступлением на сцене нашего учреждения, — рассказала заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана Горовая.
Она добавила, что специальным гостем фестиваля стал артист Николай Бурьяновский — обладатель гран-при I конкурса народной песни имени Сергея Рахманинова.
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