Фестиваль народной музыки прошел в Доме культуры «Первомайское»

Фото: Дом культуры Первомайское

В Доме культуры «Первомайское» состоялся фестиваль фольклорной музыки и песни, посвященный памяти народной артистки Союза Советских Социалистических Республик Людмилы Зыкиной . Мероприятие прошло 16 июня.

— Людмила Зыкина была не просто певицей и актрисой. Она смогла влюбить в свой голос не одно поколение наших соотечественников. В этот вечер творческие коллективы и индивидуальные исполнители почтили ее память выступлением на сцене нашего учреждения, — рассказала заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана Горовая.