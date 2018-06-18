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Москвичей пригласили на музыкально-театральный фестиваль
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Москвичей пригласили на музыкально-театральный фестиваль 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Для жителей столицы в Доме культуры «Стимул» устроят фестиваль «А. С. Пушкин в музыке». Мероприятие пройдет 18 июня.
На фестивале с помощью театрализованных постановок покажут творчество Александра Пушкина в жанре музыкально-сценического искусства. Гости вечера увидят сцены из опер Петра Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», сообщили на сайте культурного учреждения.
Фестиваль начнется в 19:30 и состоится по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Вход для зрителей бесплатный. Приглашаются все желающие.
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