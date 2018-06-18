Москвичей пригласили на музыкально-театральный фестиваль

Для жителей столицы в Доме культуры «Стимул» устроят фестиваль « А. С. Пушкин в музыке». Мероприятие пройдет 18 июня.

На фестивале с помощью театрализованных постановок покажут творчество Александра Пушкина в жанре музыкально-сценического искусства. Гости вечера увидят сцены из опер Петра Чайковского Евгений Онегин » и «Пиковая дама», сообщили на сайте культурного учреждения.

Фестиваль начнется в 19:30 и состоится по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Вход для зрителей бесплатный. Приглашаются все желающие.