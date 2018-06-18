Пачки, кожаные куртки и кроссовки: артисты челябинского театра устроили флешмоб

Днём в понедельник, 18 июня артисты челябинского театра оперы и балета устроили необычный флешмоб. Мероприятие посвящено международному фестивалю «В честь Екатерины Максимовой », который состоится в южноуральской столице через неделю.

Вместо сцены — площадь перед входом в театр оперы и балета, вместо классической музыки — современная композиция. Подобная акция в Челябинске состоялась впервые.

Пачки, кожаные куртки и кроссовки_2018-06-18 Идейным вдохновителем флешмоба выступил артист балета Тимофей Крысанков. Он же выбирал музыку и придумывал хореографию. В итоге артисты балетной труппы Мария Хабина, Ландыш Якиева, Есения Давлетова, Максим Ананьев и другие актёры театра оперы и балета имени Глинки порадовали зрителей оригинальным танцем, в котором были не только классические па, но и элементы современного танца vogue.

Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в этом году пройдёт с 24 июня по 1 июля

Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в этом году пройдёт с 24 июня по 1 июля. На челябинской сцене выступят известные труппы России, Китая и Италии, а также солисты Большого театра и «Балета Манила». Этот балетный фестиваль в Челябинске любят. Билеты на все его спектакли раскупаются задолго до начала фестиваля.

В прошлом году гостями этого форума стали балетные труппы Екатеринбургского театра оперы и танцоров из «Иерусалимского балета» Нади Тимофеевой. В гала-концерте приняли участие ведущие солисты Большого и Мариинского театров, Баварского государственного балета и балетной труппы Челябинска.

На челябинской сцене выступят известные труппы России, Китая и Италии, а также солисты Большого театра и «Балета Манила»