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Пачки, кожаные куртки и кроссовки: артисты челябинского театра устроили флешмоб
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Пачки, кожаные куртки и кроссовки: артисты челябинского театра устроили флешмоб 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Днём в понедельник, 18 июня артисты челябинского театра оперы и балета устроили необычный флешмоб. Мероприятие посвящено международному фестивалю «В честь Екатерины Максимовой», который состоится в южноуральской столице через неделю.
Вместо сцены — площадь перед входом в театр оперы и балета, вместо классической музыки — современная композиция. Подобная акция в Челябинске состоялась впервые.
Пачки, кожаные куртки и кроссовки_2018-06-18  Идейным вдохновителем флешмоба выступил артист балета Тимофей Крысанков. Он же выбирал музыку и придумывал хореографию. В итоге артисты балетной труппы Мария Хабина, Ландыш Якиева, Есения Давлетова, Максим Ананьев и другие актёры театра оперы и балета имени Глинки порадовали зрителей оригинальным танцем, в котором были не только классические па, но и элементы современного танца vogue.
Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в этом году пройдёт с 24 июня по 1 июля
Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в этом году пройдёт с 24 июня по 1 июля. На челябинской сцене выступят известные труппы России, Китая и Италии, а также солисты Большого театра и «Балета Манила». Этот балетный фестиваль в Челябинске любят. Билеты на все его спектакли раскупаются задолго до начала фестиваля.
В прошлом году гостями этого форума стали балетные труппы Екатеринбургского театра оперы и танцоров из «Иерусалимского балета» Нади Тимофеевой. В гала-концерте приняли участие ведущие солисты Большого и Мариинского театров, Баварского государственного балета и балетной труппы Челябинска.
На челябинской сцене выступят известные труппы России, Китая и Италии, а также солисты Большого театра и «Балета Манила»
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