В Челябинске артисты театра оперы и балета станцевали на улице

Вместо сцены — площадь перед входом в театр оперы и балета, вместо классической музыки — современная композиция. Подобная акция в Челябинске состоялась впервые, притом ни дождь, ни холод были не помеха.

«Идейным вдохновителем флешмоба выступил артист балета Тимофей Крысанков. Он же выбирал музыку и придумывал хореографию. В итоге артисты балетной труппы Мария Хабина, Ландыш Якиева, Есения Давлетова, Лиана Валиева, Дарья Казадаева и Максим Ананьев порадовали зрителей оригинальным танцем, в котором были не только классические па, но и элементы vogue (стиль современного танца)», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

Десятый Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой » в этом году пройдёт с 24 июня по 1 июля. На челябинской сцене выступят известные труппы России, Китая и Италии, а также солисты Большого театра и «Балета Манила».

Фото Челябинского театра оперы и балета.