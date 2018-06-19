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В Челябинске артисты театра оперы и балета станцевали на улице
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В Челябинске артисты театра оперы и балета станцевали на улице 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Вместо сцены — площадь перед входом в театр оперы и балета, вместо классической музыки — современная композиция. Подобная акция в Челябинске состоялась впервые, притом ни дождь, ни холод были не помеха.
«Идейным вдохновителем флешмоба выступил артист балета Тимофей Крысанков. Он же выбирал музыку и придумывал хореографию. В итоге артисты балетной труппы Мария Хабина, Ландыш Якиева, Есения Давлетова, Лиана Валиева, Дарья Казадаева и Максим Ананьев порадовали зрителей оригинальным танцем, в котором были не только классические па, но и элементы vogue (стиль современного танца)», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки.
Десятый Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в этом году пройдёт с 24 июня по 1 июля. На челябинской сцене выступят известные труппы России, Китая и Италии, а также солисты Большого театра и «Балета Манила».
Фото Челябинского театра оперы и балета.
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