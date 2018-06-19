Бал цветов «Сон в летнюю ночь» перенесли на 22 июня из-за непогоды

Бал цветов «Сон в летнюю ночь» со звездами мировой оперы и Парад «Вампиры и доноры» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» перенесли на 22 июня (с 23 июня). Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

В рамках ежегодной концертной программы под открытым небом в «Аптекарском огороде» состоится одно из самых грандиозных музыкальных событий лета — фееричный бал цветов «Сон в летнюю ночь». В программе концерта — мировые шедевры музыки барокко, предназначенные для исполнения на открытом воздухе.

Солисты бала — известный немецкий контртенор Филипп Матман и солистка Мариинского театра Дарья Телятникова (меццо-сопрано). Харизматичный маэстро Филипп Чижевский с ансамблем Questa Musica представят сочинения знаменитых мастеров великой эпохи барокко — Георга Фридриха Генделя , Николы Порпора, Риккардо Броски и Генри Перселл

Программу концерта откроет «Музыка на воде» Генделя, написанная композитором для праздничного королевского кортежа и впервые исполненная во время королевской прогулки по Темзе.

Далее прозвучат шедевры вокальной барочной музыки: один из наиболее проникновенных дуэтов в истории музыки — дуэт прощания Корнелии и Секста (мамы и сына) 'Son nata a lagrimar' из оперы Генделя «Юлий Цезарь», Ария Ациса 'Alto giove' из оперы «Полифем» Порпора, необычайно виртуозная ария Броски Son qual nave ch'agitata, известная по фильму Жерара Корбьо «Фаринелли Кастрат».

Сюиты и танцы из оперы Перселла «Королева Фей» (по комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь») перенесут гостей концерта в волшебный лес с озорными нимфами и эльфами, а кульминацией и финалом концерта станет исполнение одного из ярчайших сочинений Генделя под названием «Музыка для королевского фейерверка». Начнется концерт в 20:00.

Кроме того, в 18:00 на центральном Зеркальном канале с единственными в России «Плавучими садами для рыб» начнется уникальный ботаник-парад «Вампиры и доноры». Участники эффектного дефиле предстанут в образах красавиц, чудовищ, командиров и других персонажей. Автор проекта — художник Дмитрий Цветков

Когда: 22 июня Где: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»