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Бал цветов «Сон в летнюю ночь» перенесли на 22 июня из-за непогоды
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Бал цветов «Сон в летнюю ночь» перенесли на 22 июня из-за непогоды 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Бал цветов «Сон в летнюю ночь» со звездами мировой оперы и Парад «Вампиры и доноры» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» перенесли на 22 июня (с 23 июня). Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
В рамках ежегодной концертной программы под открытым небом в «Аптекарском огороде» состоится одно из самых грандиозных музыкальных событий лета — фееричный бал цветов «Сон в летнюю ночь». В программе концерта — мировые шедевры музыки барокко, предназначенные для исполнения на открытом воздухе.
Солисты бала — известный немецкий контртенор Филипп Матман и солистка Мариинского театра Дарья Телятникова (меццо-сопрано). Харизматичный маэстро Филипп Чижевский с ансамблем Questa Musica представят сочинения знаменитых мастеров великой эпохи барокко — Георга Фридриха Генделя, Николы Порпора, Риккардо Броски и Генри Перселл.
Программу концерта откроет «Музыка на воде» Генделя, написанная композитором для праздничного королевского кортежа и впервые исполненная во время королевской прогулки по Темзе.
Далее прозвучат шедевры вокальной барочной музыки: один из наиболее проникновенных дуэтов в истории музыки — дуэт прощания Корнелии и Секста (мамы и сына) 'Son nata a lagrimar' из оперы Генделя «Юлий Цезарь», Ария Ациса 'Alto giove' из оперы «Полифем» Порпора, необычайно виртуозная ария Броски Son qual nave ch'agitata, известная по фильму Жерара Корбьо «Фаринелли Кастрат».
Сюиты и танцы из оперы Перселла «Королева Фей» (по комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь») перенесут гостей концерта в волшебный лес с озорными нимфами и эльфами, а кульминацией и финалом концерта станет исполнение одного из ярчайших сочинений Генделя под названием «Музыка для королевского фейерверка». Начнется концерт в 20:00.
Кроме того, в 18:00 на центральном Зеркальном канале с единственными в России «Плавучими садами для рыб» начнется уникальный ботаник-парад «Вампиры и доноры». Участники эффектного дефиле предстанут в образах красавиц, чудовищ, командиров и других персонажей. Автор проекта — художник Дмитрий Цветков.
Когда: 22 июня Где: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
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