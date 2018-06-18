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Парад «Вампиры и доноры» перенесли в «Аптекарском огороде» на 22 июня из‑за непогоды
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Парад «Вампиры и доноры» перенесли в «Аптекарском огороде» на 22 июня из‑за непогоды 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Вокальный концерт под открытым небом, в котором прозвучат произведения барочной музыки, анонсировался в московском «Аптекарском огороде» 22 и 23 июня, но из-за плохих погодных условий он состоится только 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.
«Из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий фееричный Бал цветов «Сон в летнюю ночь» со звездами мировой оперы и парад «Вампиры и доноры» перенесли на 22 июня (с 23 июня). В программе концерта — мировые шедевры музыки барокко, предназначенные для исполнения на открытом воздухе», — говорится в сообщении.
В концерте прозвучат сочинения знаменитых мастеров великой эпохи — Генделя, Порпора, Броски, Перселла и других. Солистами бала будут немецкий контртенор Филипп Матман и солистка Мариинского театра меццо-сопрано Дарья Телятникова.
Произведения вокальной барочной музыки будут такими: дуэт прощания Корнелии и Секста (мамы и сына) «Son nata a lagrimar» из оперы Генделя «Юлий Цезарь», Ария Ациса «Alto giove» из оперы «Полифем» Порпора, необычайно виртуозная ария Броски «Son qual nave ch'agitata', известная по фильму Жерара Корбьо „Фаринелли Кастрат“.
Всех гостей просят приходить в коктейльных нарядах.
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