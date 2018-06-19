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Театр «Романтик» представит литературно-музыкальную композицию «А память зовет…»
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Театр «Романтик» представит литературно-музыкальную композицию «А память зовет…» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
22 июня в 19.00 в театральном зале Культурного центра «Зеленоград» ко Дню памяти и скорби литературный театр «Романтик» представит музыкальную композицию «А память зовет…». Вход свободный (12+).
В программе прозвучат стихи Константина Симонова, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, проза Василия Кожевникова, Наримана Сбитова и другие произведения под музыку Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и других советских композиторов. Вечер, помимо литературного и музыкального наполнения, будет сопровождаться показом кадров военной кинохроники.
Режиссер постановки — художественный руководитель литературного театра «Романтик» Лариса Колчанова.
Театр существует уже более 45 лет. В студии занимаются любители сценического искусства, большинство из них — выпускники МИЭТа. В настоящее время основными постановками являются драматические спектакли, музыкально-поэтические и литературные вечера.
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