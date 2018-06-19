Театр «Романтик» представит литературно-музыкальную композицию «А память зовет…»

22 июня в 19.00 в театральном зале Культурного центра «Зеленоград» ко Дню памяти и скорби литературный театр «Романтик» представит музыкальную композицию «А память зовет…». Вход свободный (12+).

Режиссер постановки — художественный руководитель литературного театра «Романтик» Лариса Колчанова.

Театр существует уже более 45 лет. В студии занимаются любители сценического искусства, большинство из них — выпускники МИЭТа. В настоящее время основными постановками являются драматические спектакли, музыкально-поэтические и литературные вечера.