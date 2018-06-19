Агутин раскрыл тайну дочери 

Ни для кого не секрет, что дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум давно живет в США. В 2010 году девушка даже основала свою группу, в которой играет на гитаре и для которой пишет песни. Название группы — Without Gravity.
Пока еще 19-летняя Лиза только в начале творческого пути, хотя педагоги высоко оценивают ее стихи к композициям. Не устает гордиться дочкой и сам Леонид Агутин, хотя она, похоже, старается раскрутиться сама и от папы лишь принимает в подарок гитары, которые очень любит.
Во всяком случае Лиза не погружает отца в свое творчество и многое делает за его спиной, что самого Леонида очень расстраивает. Он считает, что это говорит о нем как о плохом отце. Тому доказательство — клип, который девушка сняла, не рассказав об этом папе. Леонид открыл ее тайну совершенно случайно, после чего поделился в Сети:
«Подглядел у дочки кусочек рабочих моментов. Даже не знал, что она клип снимала. Ну и папа!»
Впрочем, далеко не все подписчики Агутина оценили творение его дочери. Кому-то не понравилось оголенное плечо девушки и частично обнаженная грудная клетка. Есть даже те, кто грубо написал:
«Работает на секс, а творчество где?»
Некоторые решили, что это и вовсе не клип — только потому, что, по их мнению, костюмы в нем родом из 90-х.
Впрочем, гораздо больше фанаты певца увлеклись обсуждением внешности Лизы. Кто-то решил, что она прекрасна, как и родители, кто-то писал откровенные гадости, а многие отметили, что она похожа на Дженнифер Грей из «Грязных танцев».