Агутин раскрыл тайну дочери

Ни для кого не секрет, что дочь Леонида Агутина Анжелики Варум давно живет в США. В 2010 году девушка даже основала свою группу, в которой играет на гитаре и для которой пишет песни. Название группы — Without Gravity.

Пока еще 19-летняя Лиза только в начале творческого пути, хотя педагоги высоко оценивают ее стихи к композициям. Не устает гордиться дочкой и сам Леонид Агутин, хотя она, похоже, старается раскрутиться сама и от папы лишь принимает в подарок гитары, которые очень любит.

Во всяком случае Лиза не погружает отца в свое творчество и многое делает за его спиной, что самого Леонида очень расстраивает. Он считает, что это говорит о нем как о плохом отце. Тому доказательство — клип, который девушка сняла, не рассказав об этом папе. Леонид открыл ее тайну совершенно случайно, после чего поделился в Сети:

«Подглядел у дочки кусочек рабочих моментов. Даже не знал, что она клип снимала. Ну и папа!»

Впрочем, далеко не все подписчики Агутина оценили творение его дочери. Кому-то не понравилось оголенное плечо девушки и частично обнаженная грудная клетка. Есть даже те, кто грубо написал:

«Работает на секс, а творчество где?»

Подглядел у дочки кусочек рабочих моментов. Даже не знал, что она клип снимала. Ну и папа! Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 17 Июн 2018 в 8:55 PDT Некоторые решили, что это и вовсе не клип — только потому, что, по их мнению, костюмы в нем родом из 90-х.