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Billy's Band выпустили клип со звездой Александринского театра Дмитрием Лысенковым
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Billy's Band выпустили клип со звездой Александринского театра Дмитрием Лысенковым 

Собака 51 минуту назад
Фото: Собака
Billy's Band выпустили клип на песню «Давай простим друг друга», главным героем которого стал актер Александринского театра и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрий Лысенков.
Сюжет видео основан на теме трансформации человека, как снаружи так и внутри. Снимали клип в одном из городских барбершопов.
Мотив постоянных перемен и попыток их осознать, отличить себя от героя, играющего твою жизнь, и стал одной из ведущих линий истории. Воедино соединились театральное действо, блюзовая вечеринка и безумный карнавал жизни. В необычном для себя амплуа в клипе появляется и сам Билли Новик.
Напомним, Billy's Band бесплатно выступит 19 июня на Конюшенной площади перед матчем сборных России и Египта. Концерт начнется в 20:00, сама игра стартует в 21:00.
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