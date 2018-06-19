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Фестиваль «Русская кухня» в Измайловском Кремле
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Фестиваль «Русская кухня» в Измайловском Кремле 

CHIPS journal 9 минут назад
Фото: CHIPS journal
С 16 июня по 15 июля в Измайловском Кремле устроят Первый международный фестиваль «Русская кухня». На открытом фудкорте представят национальные блюда России, а также блюда из литературных произведений, редкие рецепты и домашние угощения.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, семинары и круглые столы от диетологов, фитнес-тренеров и фудблогеров.
Кроме того, на фестивале проведут ярмарку региональных товаров и музыкальные концерты с участием артистов народных жанров и эстрадных исполнителей.
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