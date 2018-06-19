Солисты оперы Михайловского театра выступят во Франции и Италии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости . Солисты оперы Михайловского театра дадут серию концертов в городах Франции и Италии, выступления пройдут с 19 по 30 июня, сообщили в пресс-службе театра.

Гастрольный тур откроется в оперном театре Ниццы «Реквиемом» Моцарта. Мужские партии исполнит бас Александр Безруков и тенор Борис Степанов . В исполнении примет участие хор города Ниццы.

Серию выступлений на Лигурийском побережье продолжат сопрано Мария Литке и баритон Николай Копылов . В городе Вильфранш-сюр-Мер они исполнят фрагменты из опер Чайковского «Чародейка», «Пиковая дама» и «Иоланта.

Далее гастроли переместятся в Италию, где с искусством российских музыкантов познакомится публика Турина, Генуи, Сан-Ремо и Пьеве-ди-Теко. Концерты пройдут в сопровождении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра „Классика“ под управлением маэстро Александра Канторова.