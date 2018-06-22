В Мариинском театре опровергли информацию об отмене концерта Гергиева 

Худрук Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев не отменял свое выступление в немецком Бад-Киссингене по рекомендации врача, поскольку и не планировал участвовать в концерте в Германии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе театра Анну Касаткину.
"Сейчас в Санкт-Петербурге проходит Фестиваль «Звезды белых ночей», и у маэстро сегодня и завтра по два концерта. И вчера на премьере оперы «Царская невеста» в Мариинском театре за дирижерским пультом стоял Валерий Гергиев", — рассказала Касаткина о планах Валерия Гергиева.
Ранее об отмене участия дирижера в фестивале Kissinger Sommer сообщили организаторы мероприятия, сославшись на состояние здоровья маэстро.