В Мариинском театре опровергли информацию об отмене концерта Гергиева

"Сейчас в Санкт-Петербурге проходит Фестиваль «Звезды белых ночей», и у маэстро сегодня и завтра по два концерта. И вчера на премьере оперы «Царская невеста» в Мариинском театре за дирижерским пультом стоял Валерий Гергиев", — рассказала Касаткина о планах Валерия Гергиева.

Ранее об отмене участия дирижера в фестивале Kissinger Sommer сообщили организаторы мероприятия, сославшись на состояние здоровья маэстро.