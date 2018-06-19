В Петербурге прошла российская премьера сочинения Родиона Щедрина «Балалаечка-минорочка» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская премьера сочинения «Балалаечка-минорочка» Родиона Щедрина прошла во вторник на XXVI музыкальном фестивале «Звезды белых ночей». В концертном зале Мариинского театра произведение прозвучало под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.
"Программа с российской премьерой «Балалаечки-минорочки» стала одним центральных событий фестивального блока, посвященного творчеству большого друга Мариинского театра Родиона Щедрина. На концерте побывала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, сидевшая в зале рядом с композитором", — сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.
"Балалаечку-минорочку", которая представляет собой романс в народном стиле, Щедрин написал в 2015 году. Солисткой выступила лауреат международных конкурсов Екатерина Сергеева (меццо-сопрано).
Также в рамках концерта «Щедрин» прозвучали романс в народном стиле «Таня-Катя» (солистка — Пелагея Куренная) и Концерт для фортепиано, виолончели и оркестра «Романтическое приношение» Солистами выступили пианист Сергей Редькин и виолончелист Александр Рамм.
Музыка Щедрина представлена и на балетной афише фестиваля. Это «Кармен-сюита» в хореографии Альберто Алонсо и два балета в хореографии Алексея Ратманского "Анна Каренина" по роману Льва Толстого и «Конек-Горбунок».