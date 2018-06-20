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Театр имени Станиславского завершает сезон премьерой оперы «Макбет»
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Театр имени Станиславского завершает сезон премьерой оперы «Макбет» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Музыкальный театр имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко под конец 99 сезона представит премьеру оперы «Макбет» Джузеппе Верди, премьера состоится в среду на основной сцене театра, сообщили в пресс-службе учреждения.
Для постановки театр пригласил известного драматического режиссера Каму Гинкаса и мастера сценографии Сергея Бархина. Музыкальный руководитель постановки и дирижер — Феликс Коробов, уточняется в сообщении.
Это первая большая оперная постановка для Гинкаса на театральной сцене, но ранее у него уже был опыт работы с оперой.
"Двадцать лет тому назад я сделал оперу по роману Достоевского «Идиот» в церкви в Германии с тремя потрясающими солистами. В музыкальном театре есть дополнительные сложности для меня как для режиссера, работающего в драматическом театре. Здесь певцам надо петь, а это очень сложно — и технически, и физически, а мне нужно, чтобы они еще и жили в предлагаемых обстоятельствах. Работалось трудно, но здесь первоклассные певцы, и замечательные артисты" — сказал режиссер накануне премьеры.
По словам Гинкаса, премьерная опера — это история любви людей, которые друг для друга готовы полмира зарезать и сжечь.
"Мне было интересно вот это взаимоотношение музыки Верди — глянцевой, светской, красивой — и Шекспира с его кровавой, отвратительной историей про детоубийц. Рассказать про глянцевую оболочку того, что вы видите, и того, что происходит на самом деле", — отметил Гинкас.
Для исполнителя заглавной роли лауреата международных конкурсов Антона Зараева это его первый Макбет.
"Макбет" — одна из сложнейших партий для баритона, Она сложна многогранностью характера, переходами от одного состояния героя в другое. У меня очень сложная задача — соединить драматургию Шекспира и драматургию Верди", — сказал накануне премьеры артист.
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