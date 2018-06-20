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Японский балет в Комсомольске, «Тоска» в Хабаровске
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Японский балет в Комсомольске, «Тоска» в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае подходят к завершению гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова. Сегодня гости из Улан-Удэ устроят вечер русского и японского балета в Комсомольске. В то же время в Хабаровске на сцене музыкального театра зрители увидят одну из самых известных мировых опер — «Тоска», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Руку к этой постановке приложила хабаровчанка, художник по костюмам музыкального театра Наталья Сыздыкова. Кстати, премьера «Тоски» для Натальи Владимировны будет именно на сцене её родного театра.
— Из-за занятости мне не удалось побывать на официальной премьере, которая состоялась несколько лет назад. Тем интереснее будет наблюдать за действием на сцене в Хабаровске. Как попала в «Тоску»? Мы до этого уже работали вместе со сценографом Сергеем Спевякиным из «Донбасс Оперы», который активно сотрудничает с Бурятским театром. Он и предложил мои эскизы Юрию Лаптеву, режиссеру будущей оперы. Тот одобрил мою кандидатуры (вернее, мое творчество).
В послужном списке Натальи Сыздыковой более 60 спектаклей. Её костюмы известны не только в Хабаровске, но и в Самаре, и в Магадане, и в Липецке, и в Иркутске.
— Каждый спектакль по-своему сложен, — продолжает Наталья Сыздыкова. — Что же касается оперы «Тоска» — с одной стороны, было просто. Мы делали классику и чётко выполняли поставленную задачу. Но при этом и ответственности хватало. Не каждый день приходится работать над оперой. К тому же Бурятский театр с такими традициями. Хотелось как-то соответствовать. Знаю, что опера имела большой успех, её даже в Большом театре в Москве показывали.
По воспоминаниям Натальи Сыздыковой, во время работы над оперой ей довелось увидеть много интересных исполнителей, в «Тоске» были задействованы даже артисты из Монголии. Гастроли Бурятского театра завершатся в Хабаровске 21 июня оперой «Бал-маскарад».
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