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В Санкт-Петербурге выступит японский пианист Нобуюки Цудзи
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В Санкт-Петербурге выступит японский пианист Нобуюки Цудзи 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Японский пианист Нобуюки Цудзи, ставший явлением в мире музыки, даст два концерта в Санкт-Петербурге на международном музыкальном фестивале «Звезды белых ночей», сообщили в пресс-службе Мариинского театра.
Концерты пройдут 20 июня в Мариинском-2 и 24 июня в концертном зале Мариинского театра, уточнили в пресс-службе.
В первый вечер в Санкт-Петербурге японский пианист исполнит концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также в программе — Симфония №8 Антона Брукнера, говорится в сообщении.
Двадцать четвертого июня Цудзи выступит с сольной программой. В концертном зале Мариинского театра прозвучат сочинения Фредерика Шопена, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Ференца Листа, Джорджа Гершвина, Николая Капустина, добавили в театре.
Нобуюки Цудзи родился незрячим в результате врожденной аномалии, однако его музыкальные способности проявились очень рано и оказались феноменальными. Уже в 12 лет он давал сольные концерты в токийском Сантори-холле, а в 16 получил почетный приз критики Международного конкурса пианистов имени Шопена.
Пианист выступает с сольными концертами в сопровождении прославленных оркестров под управлением Владимира Ашкенази, Валерия Гергиева, Джеймса Конлона и многих других. Музыкант записал около трех десятков дисков, в том числе с собственными сочинениями.
"Для меня это каждый раз чудо — играть с ним", — говорит Гергиев, слова которого приводит пресс-служба.
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