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В Губахе на закате дня звёзды пермской оперы спели о любви
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В Губахе на закате дня звёзды пермской оперы спели о любви 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Звёзды пермской Оперы спели о любви на горе Крестовой. В красивейших природных декорациях они исполнили арии из знаменитых опер. Послушать концерт пришли сотни жителей Губахи и гостей города.
В Пермском крае в седьмой раз открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой», признанный один из лучших фестивалей страны. По традиции он начался с уникального проекта «Закат на Крестовой». Каждый год зрителям предлагают посмотреть яркие постановки: мюзиклы, спектакли, балеты. На этот раз со сцены впервые прозвучали оперные арии. Театр Оперы и балета представил зрителям экспериментальную программу Al tramonto del di (На закате дня) — гала-концерт, составленный из вариаций известных опер. Послушать концерт пришли не только жители Губахи. На гору Крестовую приехали жители Пермского края и других регионов страны. Проект «На закате дня» стал поводом для посла Австрии Йоханнеса Айгнера впервые посетить город, о котором, по его признанию, он прежде не знал.
«Для меня большая честь и радость быть с вами, я радуюсь вместе с вами этому музыкальному вечеру», — сказал посол.
Директор оперной труппы Пермского театра Оперы и балета Медея Ясониди сказала, что для гала-концерта специально выбрали известные и любимые многими арии о любви. Исполнять их пригласили самых лучших певцов труппы, которые с большим успехом выступают не только в Перми, но и за рубежом. Среди них Зарина Абаева, Лариса Кель, Константин Сучков, Татьяна Каминская, Борис Рудак, Дарья Гаджанян и другие.
Классические арии гости оперного праздника слушали с удовольствием. Завершился гала-концерт громкими аплодисментами, а также и ярким салютом — в день открытия фестиваля Губаха праздновала День города.
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