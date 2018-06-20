В Кисловодске стартовали «Шаляпинские сезоны»

28-й «Шаляпинский сезон» в Кисловодске стартовал с состязания между басами и баритонами.

«На сцене состоялось своеобразное музыкальное состязание между басами и баритонами, участниками концертной программы. Победу, по общему мнению собравшихся, одержали профессионализм, талант и великая любовь к музыке», — сообщается на сайте мэрии Кисловодска.

Также на открытии фестиваля выступили солистка Большого театра, уроженка Кисловодска Анна Аглатова , лауреат международных конкурсов Георгий Дмитриев и солист Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Дмитрий Степанович.