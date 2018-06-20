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В Кисловодске стартовали «Шаляпинские сезоны»
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В Кисловодске стартовали «Шаляпинские сезоны» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
28-й «Шаляпинский сезон» в Кисловодске стартовал с состязания между басами и баритонами.
«На сцене состоялось своеобразное музыкальное состязание между басами и баритонами, участниками концертной программы. Победу, по общему мнению собравшихся, одержали профессионализм, талант и великая любовь к музыке», — сообщается на сайте мэрии Кисловодска.
Также на открытии фестиваля выступили солистка Большого театра, уроженка Кисловодска Анна Аглатова, лауреат международных конкурсов Георгий Дмитриев и солист Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Дмитрий Степанович.
Программа музыкального сезона в этом году посвящена 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина и 30-летию со дня основания литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина».
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