«Русские сезоны» представят в Италии фестиваль «Империя Чайковского»

Москва, 20 июня 2018 г. С 21 по 29 июня 2018 года в Италии состоится фестиваль «Империя Чайковского». Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» выступит в Пьеве-ди-Теко, Сан-Ремо, Турине и Генуе. В программе фестиваля, кроме произведений Петра Ильича Чайковского , прозвучит музыка Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Дворжака, Моцарта. В исполнении солистов Михайловского театра прозвучат известные арии из опер «Иоланта», «Чародейка» и «Пиковая Дама». Фестиваль включен в обширную программу международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии.

Идея музыкального фестиваля «Империя Чайковского» − большого международного проекта оркестра «Классика» − возникла из воспоминания об историческом событии, представляющем собой один из самых значимых моментов «золотого века» итальянского города Сан-Ремо: Петр Ильич Чайковский приехал в Сан-Ремо в декабре 1877 года, в это время он писал оперу «Евгений Онегин». Страницы, вышедшие из-под его пера в этот «санремовский» период, прочно вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Провинция Империя — часть Лигурийского побережья Италии, и это дало идею названию фестиваля «Империя Чайковского». Дирижер Александр Канторов решил исполнить великую русскую музыку именно там, где она создавалась.

В этом году организаторы фестиваля «Империя Чайковского» особое внимание уделили площадкам, где состоятся концерты. 21 июня в Пьеве-ди-Теко выступление оркестра состоится в Соборе Иоанна Крестителя , в Сан-Ремо — в Оперном театре Казино, а в Турине и Генуе концерты пройдут на открытых площадках.

Подробная программа фестиваля «Империя Чайковского» в Италии:

21 июня 21:00 Италия Пьеве-ди-Теко

Собор Иоанна Крестителя

22 июня 21:00 Италия Сан-Ремо

Оперный театр Казино

Чайковский. Элегия из Серенады для струнного оркестра Моцарт. Реквием при участии оперного хора г. Ницца. Солисты Борис Степанов и Александр Безруков

24 июня 11:00 Италия Сан-Ремо

Набережная Императриче

(Открытая сцена)

Чайковский. Фрагменты из музыки к балетам «Щелкунчик», «Спящая красавица» Ариозо Кумы «Где же ты, мой желанный?» из оперы «Чародейка». Солистка Мария Литке Арии Ленского: «Куда, куда вы удалились?» и «Я люблю вас, Ольга» из оперы «Евгений Онегин». Солист Борис Степанов Ария Роберта «Кто может сравниться с Матильдой моей?» из оперы «Иоланта». Солист Николай Копылов Баллада Томского «Однажды в Версале…» Торжественная увертюра «1812 год»

27 июня 21:00 Италия Турин

Открытая площадка перед Королевским дворцом

Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Вальс цветов из балета «Щелкунчик» Элегия и Вальс из Серенады для струнного оркестра

Мусоргский. «Ночь на Лысой горе» — фантазия для симфонического оркестра

Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

Чайковский. «Итальянское каприччио» Баллада Томского «Однажды в Версале…» Ария Роберта «Кто может сравниться с Матильдой моей?» из оперы «Иоланта». Солист Николай Копылов

29 июня 19:30 Италия Генуя

Открытая площадка Porto Antico

Римский-Корсаков. «Шехерезада»

Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик» Итальянское каприччио Ария Роберта «Кто может сравниться с Матильдой моей?» из оперы «Иоланта». Солист Николай Копылов Ариозо Кумы «Где же ты, мой желанный?» из оперы «Чародейка». Солистка Мария Литке Арии Ленского: «Куда, куда вы удалились?». Солист Борис Степанов

Фестиваль «Империя Чайковского» пройдет с 21 по 29 июня в Италии. Дополнительная информация и программа доступны на официальном сайте проекта «Русские сезоны» www.russianseasons.org.