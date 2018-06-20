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«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
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«Бузова — это не так плохо, как принято думать» 

Рамблер 4 часа назад
Народный артист поделился своим мнением о творчестве поющей ведущей.
Известный певец Лев Лещенко рассказал о своем отношении к популярной медиаперсоне Ольге Бузовой, которая не перестает удивлять новыми талантами.
По мнению артиста, "Бузова — это не так плохо, как принято думать", она умеет подать себя и многие вещи у нее действительно получаются. Также Лещенко оценил и интеллектуальные способности Ольги: "Я слышал, она хорошо окончила школу, так что вряд ли стоит к ней скептически относиться".
Певец подчеркнул, что если у артиста есть своя аудитория, значит его творчество нужно, и отметил, что современная музыка в целом не отличается сложностью, достаточно "зарифмовать четыре строчки, положить их на три аккорда, и хит готов".
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